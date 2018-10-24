"Роскосмос" назвав причину аварії ракети-носія "Союз"

Причиною аварії ракети-носія "Союз-ФГ", яка сталась 11 жовтня, стала некоректна робота датчика розділення її першого і другого ступенів. Про це у середу, 31 жовтня, повідомив виконавчий директор "Роскосмосу" з пілотованих програм Сергій Крикальов, інформує "Інтерфакс" з посиланням на телеканал "Рен-ТВ". У зв'язку з цим наразі здійснюється низка заходів для забезпечення безпеки таких польотів.

Раніше "Інтерфакс" з посиланням на джерела в ракетно-космічній галузі РФ повідомляв, що помилки при збірці ракети на Байконурі, можливо, були допущені фахівцями РКЦ "Прогрес". Зазначається, що міг бути пошкоджений кінцевий датчик на одному з бічних блоків, що в польоті при його відділенні призвело до того, що кришки реактивного сопла для відведення бічного блоку від центрального блоку не відкрились.

Під час запуску російського пілотованого космічного корабля "Союз МС-10" до Міжнародної космічної станції (МКС) відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія "Союз-ФГ". Аварія сталася на 119-й секунді польоту при відділенні бічних розгінних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня ракети-носія.

Екіпаж корабля у складі космонавта "Роскосмосу" Олексія Овчініна та астронавта американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Ніка Хейга не постраждав. Спусковий апарат корабля приземлився в Казахстані.