 ″Роскосмос″ назвав причину аварії ракети-носія ″Союз″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

"Роскосмос" назвав причину аварії ракети-носія "Союз"

Аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія "Союз-ФГ" сталось через некоректну роботу датчика розділення ступенів, повідомив виконавчий директор "Роскосмосу".

Причиною аварії Союзу стали проблеми з датчиком

Причиною аварії "Союзу" стали проблеми з датчиком

Причиною аварії ракети-носія "Союз-ФГ", яка сталась 11 жовтня, стала некоректна робота датчика розділення її першого і другого ступенів. Про це у середу, 31 жовтня, повідомив виконавчий директор "Роскосмосу" з пілотованих програм Сергій Крикальов, інформує "Інтерфакс" з посиланням на телеканал "Рен-ТВ". У зв'язку з цим наразі здійснюється низка заходів для забезпечення безпеки таких польотів.

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Німецький астронавт Александер Ґерст разом з екіпажем корабля "Союз МС-09" прибув на Міжнародну космічну станцію. У другій половині своєї місії він очолюватиме станцію. (08.06.2018)

При запуску космічного корабля "Союз" відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія. Екіпаж корабля не постраждав і приземлився в Казахстані. (11.10.2018)

Раніше "Інтерфакс" з посиланням на джерела в ракетно-космічній галузі РФ повідомляв, що помилки при збірці ракети на Байконурі, можливо, були допущені фахівцями РКЦ "Прогрес". Зазначається, що міг бути пошкоджений кінцевий датчик на одному з бічних блоків, що в польоті при його відділенні призвело до того, що кришки реактивного сопла для відведення бічного блоку від центрального блоку не відкрились.

Під час запуску російського пілотованого космічного корабля "Союз МС-10" до Міжнародної космічної станції (МКС) відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія "Союз-ФГ". Аварія сталася на 119-й секунді польоту при відділенні бічних розгінних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня ракети-носія.

Екіпаж корабля у складі космонавта "Роскосмосу" Олексія Овчініна та астронавта американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Ніка Хейга не постраждав. Спусковий апарат корабля приземлився в Казахстані.

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