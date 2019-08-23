 Росгвардія шукає в інтернеті бійців для ″придушення бунтів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Росгвардія шукає в інтернеті бійців для "придушення бунтів"

До обов'язків співробітників, яких Росгвардія шукає для роботи на масових заходах в Москві, належить "придушення бунтів", йдеться в оголошенні на сайті вакансій.

Бійців для придушення бунтів в РФ шукають в інтернеті

Бійців для "придушення бунтів" в РФ шукають в інтернеті

Держкорпорація ОМОН ГУ Росгвардіі у Москві поширила на сайті вакансій HeadHunter оголошення про пошук співробітників "для охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів у місті Москва". На цю вакансію звернуло увагу онлайн-видання "Відкриті медіа" у вівторок, 27 серпня. До числа обов'язків успішних кандидатів відноситься, зокрема, "придушення бунтів", зазначається в оголошенні, яке з'явилось відразу у 52 регіонах Росії, серед них Підмосков'ї, Курську, Саратові, Липецьку, Тамбові, Ярославлі, Краснодарі Ростові-на-Дону та інших містах.

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Коментар Росгвардіі про "придушенні бунтів"

За даними "Відкритих медіа", в компанії HeadHunter підтвердили, що оголошення опубліковано на обліковому записі роботодавця, а служба перевірки сайту його верифікувала. Валерій Грібакін, який з жовтня 2018 року є радником директора Росгвардіі генерала армії Віктора Золотова з взаємодії з засобами масової інформації, також підтвердив розміщення вакансії.

Фразу про придушення бунтів він пояснив "виконанням завдань зі сприяння в підтримці правопорядку в установах пенітенціарної системи" і заявив, що пошук в регіонах співробітників Росгвардіі для роботи в Москві є звичною практикою.

Вимоги до кандидатів на службу в Росгвардіі

Згідно з оголошенням, за свою роботу успішні кандидати отримуватимуть від 55 до 65 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досвіду роботи від кандидатів не вимагалося, але вони повинні мати щонайменше середню шкільну освіту. Для військовозобов'язаних передумовою для найму була служба в збройних силах.

За інформацією видання "Відкриті медіа", ця вакансія була опублікована 26 серпня. Вже у вівторок подача резюме на цю посаду виявилася неможливою. "Роботодавець, ймовірно, вже знайшов потрібного кандидата і більше не приймає відгуки на цю вакансію", - повідомляється на сайті HeadHunter. 

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