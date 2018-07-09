Роналду перейшов до туринського "Ювентуса"

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду після дев'яти років у мадридському "Реалі" переходить до туринського "Ювентуса". Про це футбольний клуб "Реал" повідомив у Twitter у вівторок, 10 липня. Роналду заявив про "новий розділ" своєї кар'єри. Мадридський клуб натомість подякував "гравцю, який показав, що він є найкращим у світі, і створив найвидатнішу епоху в історії клубу".

За даними спортивних видань, вартість трансферу становила 105 мільйонів євро. Роналду отримуватиме 30 мільйонів євро щороку. Контракт підписано на чотири роки.

У 2009 році Роналду перейшов до "Реалу" з англійського "Манчестер Юнайтед". Тоді вартість трансферу становила 94 мільйони євро. За свій час у "Реалі" Роналду зіграв у 438 іграх і забив 450 голів.