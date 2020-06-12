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Роман Труба

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Труба". 2017 року Роман Труба переміг у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування.

2017 року Роман Труба став переможцем у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування. Раніше він працював у Львівській прокуратурі та дослужився до прокурора Пустомитівського району Львівської області. При генпрокурорі Віталії Яремі у 2014-2015 роках Роман Труба очолював управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України (ГПУ). Після відставки Яреми він був понижений на посаді й незабаром покинув ГПУ та очолював департамент у приватній юридичній компанії "Сектор права". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховний суд відмовився поновити Романа Трубу на посаді директора ДБР

Верховний суд відмовився поновити Романа Трубу на посаді директора ДБР 12.06.2020

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним та нечинним указ президента про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.
Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення Зеленським

Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення Зеленським 28.01.2020

Ексдиректор ДБР Роман Труба подав позов, у якому вимагає визнати незаконним указ Володимира Зеленського про його звільнення. Він заявляє, що зняття його з посади було "політичним рішенням".
Зеленський призначив нову очільницю ДБР

Зеленський призначив нову очільницю ДБР 27.12.2019

Ірина Венедіктова стала тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Вона змінить Романа Трубу на цій посаді.
Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР

Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР 24.12.2019

Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". Після набрання ним чинності директор ДБР разом із своїми заступниками припиняють повноваження.
ДБР відкрило справу через можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод

ДБР відкрило справу через можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод 11.12.2019

Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Адвокат Порошенка заявляє, що справа б'є не лише по ньому, але й по команді Володимира Зеленського.
Директор ДБР прогнозує гальмування справ щодо Порошенка після кадрових змін у бюро

Директор ДБР прогнозує гальмування справ щодо Порошенка після кадрових змін у бюро 05.12.2019

Справи щодо колишнього президента Петра Порошенка можуть розслідуватися дуже довго, якщо Державне бюро розслідувань очолить людина з Генпрокуратури, стверджує нинішній очільник бюро Роман Труба.
Слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував

Слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував 03.12.2019

Рада ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань. Змінено принцип управління й конкурсного добору. Опозиція застерігає - правоохоронний орган потрапляє в залежність від президента й політичної більшості.
Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР

Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР 03.12.2019

Серед ухвалених також поправка про створення в Державному бюро розслідувань управління у справах Майдану, через яку голодувала адвокатка родин Небесної сотні.

Справи Майдану розділять між чотирма відомствами - Труба

Справи Майдану розділять між чотирма відомствами - Труба 23.11.2019

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що справи Майдану розподілять між правоохоронними органами. А саме - між Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України.
ДБР і скандали: яке перезавантаження чекає на Державне бюро розслідувань

ДБР і скандали: яке "перезавантаження" чекає на Державне бюро розслідувань 22.11.2019

До своєї першої річниці Державне бюро розслідувань підходить під акомпанемент гучних скандалів. Президент і парламент тепер готуються "перезавантажити" цю структуру. Як саме - розбиралася DW.
Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію

Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію 19.11.2019

Розпочинаючи кримінальне переслідування Петра Порошенка, нинішня влада України відкриває скриньку Пандори, жертвою чого стане вже сам президент Володимир Зеленський, попереджає Сергій Руденко.
ДБР створило підрозділ із розслідування справ Майдану

ДБР створило підрозділ із розслідування "справ Майдану" 18.11.2019

Після того як Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть "справи Майдану" до ДБР, з ними почнуть працювати слідчі бюро, зазначив директор ДБР Роман Труба.
Адвокат Новіков: Формулювання справи проти Порошенка вельми некоректне

Адвокат Новіков: Формулювання "справи проти Порошенка" вельми некоректне 18.11.2019

Адвокат Ілля Новіков, відомий захистом у Росії українських політв'язнів, працює на Петра Порошенка. Про особливості проваджень щодо експрезидента і їх зв'язок з долею колишніх полонених моряків - в інтерв'ю DW.
Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ

Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ 11.11.2019

Печерський суд Києва заарештував підозрюваного генерал-майора ЗСУ на два місяці з правом внесення застави у 76 мільйонів гривень, повідомив директор ДБР Роман Труба.

У ДБР катастрофічно не вистачає слідчих - Роман Труба

У ДБР катастрофічно не вистачає слідчих - Роман Труба 05.11.2019

Роман Труба заявляє, що у Державному бюро розслідувань бракує слідчих. Він вважає, що потрібно невідкладно ухвалити зміни до закону України про ДБР, які б зняли обмеження на кількість співробітників Бюро.
ДБР поки не отримувало звернень щодо заяв нардепа Деркача - Труба

ДБР поки не отримувало звернень щодо заяв нардепа Деркача - Труба 09.10.2019

У ДБР поки немає звернень щодо заяв українського нардепа Андрія Деркача стосовно посольства США й НАБУ, заявив директор ДБР Роман Труба.

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