На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Труба". 2017 року Роман Труба переміг у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування.

2017 року Роман Труба став переможцем у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування. Раніше він працював у Львівській прокуратурі та дослужився до прокурора Пустомитівського району Львівської області. При генпрокурорі Віталії Яремі у 2014-2015 роках Роман Труба очолював управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України (ГПУ). Після відставки Яреми він був понижений на посаді й незабаром покинув ГПУ та очолював департамент у приватній юридичній компанії "Сектор права". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.