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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Сущенко". Роман Сущенко є українським журналістом, якого 2016 року затримали в Росії.
Співробітники російської ФСБ затримали Романа Сущенка у жовтні 2016 року в Москві. В Росії йому закидають шпигунство. Європейський парламент того ж року звернувся до президента Росії Володимира Путіна і керівництва ЄС з вимогою вжити всіх заходів щодо звільнення Сущенка. У парламенті вважають, що арешт у Росії українського журналіста є тривожним сигналом для всіх, хто хоче відвідати РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.