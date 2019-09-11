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Роман Сущенко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Сущенко". Роман Сущенко є українським журналістом, якого 2016 року затримали в Росії.

Співробітники російської ФСБ затримали Романа Сущенка у жовтні 2016 року в Москві. В Росії йому закидають шпигунство. Європейський парламент того ж року звернувся до президента Росії Володимира Путіна і керівництва ЄС з вимогою вжити всіх заходів щодо звільнення Сущенка. У парламенті вважають, що арешт у Росії українського журналіста є тривожним сигналом для всіх, хто хоче відвідати РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Роман Сущенко має намір домагатися звільнення решти українських в'язнів

Роман Сущенко має намір домагатися звільнення решти українських в'язнів 11.09.2019

Звільнений в межах обміну з Росією український журналіст Роман Сущенко на пресконференції в Києві 11 вересня заявив про намір боротися за звільнення решти українських бранців.
Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні 09.09.2019

Зокрема, спеціальної допомоги потребує Станіслав Клих. Олег Сенцов одразу залишив лікарню, а Роман Сущенко пройде обстеження амбулаторно. Украй важких пацієнтів немає, каже головлікар "Феофанії".
Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
Сущенка відправили до московського СІЗО Лефортово - ЗМІ

Сущенка відправили до московського СІЗО "Лефортово" - ЗМІ 29.08.2019

У громадській наглядовій комісії у Москві повідомили, що Романа Сущенка перевели до московського слідчого ізолятора "Лефортово".
Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів

Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів 12.01.2019

Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.
Журналіста Романа Сущенка етапували до колонії в Кіровській області

Журналіста Романа Сущенка етапували до колонії в Кіровській області 07.11.2018

Засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували до села Утробіно в Кіровській області, повідомив правозахисник Марк Фейгін.
Журналіста Сущенка етапували до російської колонії - адвокат

Журналіста Сущенка етапували до російської колонії - адвокат 08.10.2018

Адвокат Марк Фейгін повідомив про етапування Романа Сущенка до місця відбування покарання.
Справа Сущенка: Верховний суд РФ залишив вирок українському журналісту в силі

Справа Сущенка: Верховний суд РФ залишив вирок українському журналісту в силі 12.09.2018

Верховний суд Росії відхилив апеляційні скарги захисту на вирок українському журналісту Роману Сущенку, засудженому у РФ за шпигунство.

Російський суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна

Російський суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна 17.08.2018

Суд відмовився поновити адвокатський статус Марка Фейгіна, якого він був позбавлений, за його словами, за три твіти. Юрист оскаржуватиме це судове рішення.

Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея) 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Московський суд відмовив Денісовій у зустрічі з Сущенком

Московський суд відмовив Денісовій у зустрічі з Сущенком 26.06.2018

Українська омбудсмен Людмила Денісова не отримала дозволу суду на відвідання у російській в'язниці Романа Сущенка. Вона закликала російську сторону виконати обіцянку Путіна.
Верховна Рада закликала запровадити санкції проти РФ через вирок Сущенку

Верховна Рада закликала запровадити санкції проти РФ через вирок Сущенку 07.06.2018

Український парламент закликає світову спільноту до запровадження проти Росії додаткових санкцій через засудження до 12 років в'язниці українського журналіста Романа Сущенка.
Захист Сущенка оскаржив вирок

Захист Сущенка оскаржив вирок 05.06.2018

Захист не виключає можливості обміну Сущенка на Вишинського. Тим часом російський "КомерсантЪ" з'ясував подробиці засекреченої справи.
Коментар: Вирок Сущенку, або Росія визначилась зі своїм ворогом

Коментар: Вирок Сущенку, або Росія визначилась зі своїм ворогом 05.06.2018

Вирок Роману Сущенку - ілюстрація того, що насправді відбувається нині між Україною і Росією. Сергій Руденко про справу українського журналіста в РФ та її наслідки - спеціально для DW.
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