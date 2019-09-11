На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Сущенко". Роман Сущенко є українським журналістом, якого 2016 року затримали в Росії.

Співробітники російської ФСБ затримали Романа Сущенка у жовтні 2016 року в Москві. В Росії йому закидають шпигунство. Європейський парламент того ж року звернувся до президента Росії Володимира Путіна і керівництва ЄС з вимогою вжити всіх заходів щодо звільнення Сущенка. У парламенті вважають, що арешт у Росії українського журналіста є тривожним сигналом для всіх, хто хоче відвідати РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.