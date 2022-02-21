Роман Насіров - український політик.

Романа Насірова було призначено головою Державної фіскальної служби України в травні 2015 року. В березні 2017 року його відсторонили від виконання повноважень за цією посадою через затримання в так званій "газовій справі", в якій фігурує народний депутат України Олександр Онищенко. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах Онищенка, віддавав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконні вказівки приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".