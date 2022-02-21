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Роман Насіров

Роман Насіров - український політик.

Романа Насірова було призначено головою Державної фіскальної служби України в травні 2015 року. В березні 2017 року його відсторонили від виконання повноважень за цією посадою через затримання в так званій "газовій справі", в якій фігурує народний депутат України Олександр Онищенко. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах Онищенка, віддавав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконні вказівки приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився

Насіров виграв черговий суд, але від посади голови ДФС відмовився 24.02.2020

Суд підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС, але поновлюватися на посаді він відмовився.
Новий суд - старі справи: найгучніші корупційні провадження в Україні

Новий суд - старі справи: найгучніші "корупційні" провадження в Україні 05.11.2019

Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема. Огляд найрезонансніших справ, в яких українці чекають результату.
Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова

Верховний суд України скасував усі рішення на користь Насірова 27.09.2019

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення попередніх судів на користь ексголови ДФС Романа Насірова. Далі кримінальну справу проти нього розглядатимуть в антикорупційному суді.
Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти

Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти 21.01.2019

Партійні з'їзди висунули Володимира Зеленського та Олега Ляшка кандидатами в президенти України. Тим часом Центральна виборча комісія зареєструвала вже 12 кандидатів.
Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України

Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України 19.01.2019

З повідомлень Центральної виборчої комісії України випливає, що Роман Насіров поки не зареєстрований кандидатом у президенти. В Україні чиновника підозрюють у розкраданні понад двох мільярдів гривень.
Поновлення Насірова - вирок судовій реформі в Україні?

Поновлення Насірова - вирок судовій реформі в Україні? 14.12.2018

Поновлення Романа Насірова на посаді керівника Державної фіскальної служби завдало чергового репутаційного удару реформі судової системи України. Яка мотивація була у суду?

Не Насіровим єдиним: хто ще "відновився" на посаді (12.12.2018) 12.12.2018

Їх "пішли", а вони "відновились" через суд. Хто ще окрім Романа Насірова вже встиг "поновитися" на своїй посаді, незважаючи на гучні корупційні скандали і звільнення.

Насіров готовий повернутися до роботи главою ДФС

Насіров готовий повернутися до роботи главою ДФС 12.12.2018

Роман Насіров, якого суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, заявив, що готовий повернутись до роботи. Він також готовий брати участь у президентській кампанії.
Суд вирішив поновити Романа Насірова на посаді глави ДФС

Суд вирішив поновити Романа Насірова на посаді глави ДФС 11.12.2018

Роман Насіров не повернеться на посаду голови ДФС України до рішення Кабінету Міністрів про поновлення, повідомив його адвокат. У вівторок суд поновив його на посаді.
Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну

Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну 22.11.2018

Підозрюваний у незаконному збагаченні та відмиванні коштів колишній в. о. голови фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що повертається в Україну після лікування. Раніше САП оголосила йому про підозру.

В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби

В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби 16.11.2018

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Сам колишній в.о. голови Державної фіскальної служби не з'являється на допити і заявляє, що лікується в Німеччині.

Суд зобов'язав Насірова й далі носити електронний браслет

Суд зобов'язав Насірова й далі носити електронний браслет 13.08.2018

Екс-керівник ДФС Роман Насіров до 11 жовтня змушений буде носити електронний браслет та не матиме права залишати територію України, постановив суд.

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики 06.08.2018

Колишня очільниця одеської митниці Юлія Марушевська в інтерв'ю DW прокоментувала результати розслідування газети Süddeutsche Zeitung про масштабну корупцію на українській митниці.
Роман Насіров планує йти в президенти України

Роман Насіров планує йти в президенти України 30.07.2018

Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, звільнений через звинувачення у зловживанні службовим становищем, планує балотуватися в президенти країни у 2019 році.
Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео)

Провали та досягнення Холодницького і Ко (відео) 27.07.2018

Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Назара Холодницького мала стати важливою ланкою у боротьбі з корупцією в Україні. Які справи прокурорам вдалося довести до суду, а які були провалені?
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