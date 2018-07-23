 Роман Насіров планує йти в президенти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Роман Насіров планує йти в президенти України

Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, звільнений через звинувачення у зловживанні службовим становищем, планує балотуватися в президенти країни у 2019 році.

Роман Насіров балотуватиметься в президенти України

Роман Насіров балотуватиметься в президенти України

Колишній глава Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров планує балотуватися в президенти України в 2019 році. "Кожен день думаю про це дедалі більше. Вже почав готуватися до цього. Я думаю, що, напевно, так", - сказав Насіров в ефірі телеканалу "112 Україна" у неділю, 29 липня. За словами екс-глави ДФС, він робитиме все, щоб стати президентом України.

Він також висловив переконання, що на посаді президента він би зміг знайти "спільну мову" з президентом РФ Володимиром Путіним. Насіров повідомив, що досі носить електронний браслет, а також що він не має жодного іншого громадянства, окрім українського. "Говорили, що я маю британське, угорське, ізраїльське громадянство. На жаль, в мене їх немає, я б хотів", - зауважив колишній чиновник. 

Уряд відсторонив Насірова від посади 3 березня 2017 року, поклавши обов'язки глави відомства на Мирослава Продана. 31 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про його звільнення.

DW.COM

Спеціальна антикорупційна прокуратура передала до суду документи, які підтверджують подвійне громадянство відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. (06.03.2017)

Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров стверджує, що дізнався про розгляд урядом питання про його звільнення зі ЗМІ. Він пообіцяв довести незаконність рішення кабміну. (31.01.2018)

Екс-очільника ДФС обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, Насірову інкримінують службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада 2017 року затвердила і направила до суду обвинувальний акт за підозрою Насірова.

Сторона обвинувачення вважає, що екс-глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочку податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Ці рішення він прийняв за відсутності належного обґрунтування і законних підстав, що призвело до ненадходження обов'язкових платежів до держбюджету на суму понад два мільярди гривень.

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