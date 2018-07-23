Роман Насіров планує йти в президенти України

Колишній глава Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров планує балотуватися в президенти України в 2019 році. "Кожен день думаю про це дедалі більше. Вже почав готуватися до цього. Я думаю, що, напевно, так", - сказав Насіров в ефірі телеканалу "112 Україна" у неділю, 29 липня. За словами екс-глави ДФС, він робитиме все, щоб стати президентом України.

Він також висловив переконання, що на посаді президента він би зміг знайти "спільну мову" з президентом РФ Володимиром Путіним. Насіров повідомив, що досі носить електронний браслет, а також що він не має жодного іншого громадянства, окрім українського. "Говорили, що я маю британське, угорське, ізраїльське громадянство. На жаль, в мене їх немає, я б хотів", - зауважив колишній чиновник.

Уряд відсторонив Насірова від посади 3 березня 2017 року, поклавши обов'язки глави відомства на Мирослава Продана. 31 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про його звільнення.

Екс-очільника ДФС обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, Насірову інкримінують службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада 2017 року затвердила і направила до суду обвинувальний акт за підозрою Насірова.

Сторона обвинувачення вважає, що екс-глава ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочку податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Ці рішення він прийняв за відсутності належного обґрунтування і законних підстав, що призвело до ненадходження обов'язкових платежів до держбюджету на суму понад два мільярди гривень.