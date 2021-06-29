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Роман Безсмертний

Роман Безсмертний - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Безсмертний".

Роман Безсмертний неодноразово обирався до Верховної Ради України, був головою фракції "Наша Україна". В уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова обіймав посаду віце-прем'єра. Роман Безсмертний був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Безсмертний про загрозу з боку Білорусі (29.06.2021) 29.06.2021

Українсько-білоруський кордон з боку Білорусі перебуває в управлінні Кремля і Мінськ знає не про все, що там робить Росія, вважає експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. У чому ж небезпека для України цієї ділянки кордону?

Роман Безсмертний: Без Білорусі Україна буде самотнім борцем проти агресії РФ

Роман Безсмертний: Без Білорусі Україна буде самотнім борцем проти агресії РФ 26.08.2020

Колишній посол України у Білорусі та ексчлен ТКГ у Мінську Роман Безсмертний - про перспективи протестів у Білорусі, вплив ситуації у сусідній державі на Україну, а також про мирне врегулювання на Донбасі. Інтерв'ю DW.

Роман Безсмертний про анексію Білорусі та кінець війни на Донбасі (26.08.2020) 26.08.2020

Чи має опозиція в Білорусі шанси забрати владу в Олександра Лукашенка, чи не повторить сусідня країна долю Криму та чи варто вірити обіцянці Володимира Зеленського про швидке закінчення війни на Донбасі, DW розпитала Романа Безсмертного, експосла України в Білорусі та ексчлена ТКГ щодо Донбасу.
Сотні невідомих: скільки українців досі утримують в Росії, Криму та на Донбасі

Сотні невідомих: скільки українців досі утримують в Росії, Криму та на Донбасі 11.09.2019

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу.
Мінськ і далі буде використовуватися як імітаційний майданчик - Роман Безсмертний (відео)

"Мінськ" і далі буде використовуватися як імітаційний майданчик - Роман Безсмертний (відео) 20.08.2019

Що відбувається довкола Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі? І яке майбутнє мінського процесу та "нормандського формату"? Про це інтерв’ю DW з Романом Безсмертним після його звільнення з ТКГ.

Не треба дурити людей, що ось-ось вирішимо ситуацію на Донбасі - Роман Безсмертний (20.08.2019) 20.08.2019

Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо Донбасу. А у Володимира Зеленського не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний після свого звільнення з ТКГ в інтерв’ю DW.

Зеленський виключив Безсмертного з Мінської контактної групи

Зеленський виключив Безсмертного з Мінської контактної групи 13.08.2019

Роман Безсмертний був представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи трохи більше місяця. Він повідомив, що не знав про своє звільнення.
Безсмертний: У Мінську домовилися почати правове очищення утримуваних

Безсмертний: У Мінську домовилися почати правове очищення утримуваних 18.07.2019

У Мінську сторони домовилися провести процедури правового очищення осіб для обміну, заявив Роман Безсмертний. Повідомляється, що підтверджене місцеперебування 69 українських громадян.
Безсмертний вийшов з політичної підгрупи щодо врегулювання на Донбасі

Безсмертний вийшов з "політичної підгрупи" щодо врегулювання на Донбасі 28.04.2016

Політик заявив, що більше не братиме участі у "волонтерстві на цьому дипломатичному поприщі".
Сепаратисти погоджуються на вибори до липня цього року

Сепаратисти погоджуються на вибори до липня цього року 23.03.2016

"ДНР" підтримує позицію міністра закордонних справ ФРН щодо необхідності проведення виборів до липня 2016 року. Тему виборів мають обговорювати на зустрічі контактної групи в Мінську.
Обережна дипломатія: Україну на інавгурації Лукашенка представляв посол

Обережна дипломатія: Україну на інавгурації Лукашенка представляв посол 21.01.2011

На інавгурації Олександра Лукашенка Україну представляв посол Роман Безсмертний. Як повідомили в українському МЗС, Київ взяв до уваги бойкот інавгурації з боку ЄС, однак економічні зв’язки з Мінськом важливіші.