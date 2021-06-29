Не треба дурити людей, що ось-ось вирішимо ситуацію на Донбасі - Роман Безсмертний (20.08.2019)

Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо Донбасу. А у Володимира Зеленського не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний після свого звільнення з ТКГ в інтерв’ю DW.