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Роман Безсмертний - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Безсмертний".
Роман Безсмертний неодноразово обирався до Верховної Ради України, був головою фракції "Наша Україна". В уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова обіймав посаду віце-прем'єра. Роман Безсмертний був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Колишній посол України у Білорусі та ексчлен ТКГ у Мінську Роман Безсмертний - про перспективи протестів у Білорусі, вплив ситуації у сусідній державі на Україну, а також про мирне врегулювання на Донбасі. Інтерв'ю DW.
Чи має опозиція в Білорусі шанси забрати владу в Олександра Лукашенка, чи не повторить сусідня країна долю Криму та чи варто вірити обіцянці Володимира Зеленського про швидке закінчення війни на Донбасі, DW розпитала Романа Безсмертного, експосла України в Білорусі та ексчлена ТКГ щодо Донбасу.
Що відбувається довкола Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі? І яке майбутнє мінського процесу та "нормандського формату"? Про це інтерв’ю DW з Романом Безсмертним після його звільнення з ТКГ.
Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо Донбасу. А у Володимира Зеленського не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний після свого звільнення з ТКГ в інтерв’ю DW.