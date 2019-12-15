 Розчарована Грета Тунберг залишила кліматичний саміт у Мадриді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Розчарована Грета Тунберг залишила кліматичний саміт у Мадриді

Не дочекавшись від учасників кліматичної конференції в Мадриді прориву щодо політики захисту клімату, розчарована Грета Тунберг поїхала додому. Вона скористалася потягами Deutsche Bahn на шляху до Швеції.

Грета Тунберг

Грета Тунберг під час кліматичного саміту в Мадриді

16-річна школярка-екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг, яка вважається засновницею кліматичного руху Fridays for Future, поїхала з Мадрида, не чекаючи якихось рішень кліматичного саміту. Увечері суботи, 14 грудня, вона повідомила в соціальній мережі Twitter, що повертається "переповненими німецькими потягами" до себе на батьківщину.

У попередньому дописі в Twitter Тунберг висловила своє розчарування перебігом нинішньої 25-ої Всесвітньої кліматичної конференції ООН (COP25) в Мадриді. На її думку, складається враження, що учасники цього кліматичного саміту не зможуть досягти справді потрібних рішень для захисту клімату. Самим учасникам заходу Тунберг закинула те, що під час їхніх переговорів "наукою нехтують".

Попри це вона запевнила, що акції на захист клімату триватимуть, незважаючи на будь-які результати саміту в Мадриді. "Ми лише почали", - запевнила екоактивістка.

DW.COM

Захист клімату - одна з центральних тем по всьому світу. Зокрема й завдяки Греті Тунберг та її протестному рухові. 2 грудня в Мадриді розпочалася Кліматична конференція ООН. Її результати, певно, розчарують активістів. (02.12.2019)

Генеральний секретар ООН закликає припинити "війну проти природи" і вимагає рішучих дій на захист довкілля. У конференції візьмуть участь делегати з 200 країн світу. (02.12.2019)

16-річна ініціаторка руху Fridays for Future Грета Тунберг визнана "Людиною року" за версією американського журналу Time. (11.12.2019)

Тунберг принципово не подорожує літаками через високі показники шкідливих викидів, котрі виділяє цей вид транспорту.

Тим часом учасники кліматичного саміту в Мадриді й досі не узгодили свої позиції щодо підсумкових документів заходу. Заключне пленарне засідання спочатку мало завершитися ще 13 грудня, однак його продовжили спочатку до 14 грудня, а потім - до наступного дня.

Нагадаємо, у серпні Тунберг перетнула Атлантичний океан на яхті, щоб взяти участь в саміті ООН з питань клімату. Потім Грета Тунберг подорожувала Північною Америкою, беручи участь в протестах на захист клімату в різних штатах.

Згодом вона планувала вирушити до Чилі на міжнародну конференцію, однак перенесли до Іспанії через масові антиурядові протести в Чилі, тож юній екоактивістці довелося знову перетнути Атлантику.

Як повідомлялося, днями американський часопис Time визнав Тунберг "Людиною року".

Дивитись відео 05:10

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)

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Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

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