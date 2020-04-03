"Розумний" будинок по-німецьки: як працює Smart Home (відео)

Спеціаліст зі встановлення систем "розумних" будинків Борис Рупнік і дизайнерка інтер’єрів та художниця Урсула Кольманн розробили дизайн та технології для цієї оселі. Спочатку жодних розумних технологій не помічаєш, однак поступово усвідомлюєш, що вони тут скрізь. "Це не просто планшет, це - пристрій дистанційного керування системою "розумного" будинку, - роповідає Борис Рупнік. - Незалежно від того, хто виробник того чи іншого пристрою в будинку, ми інтегруємо його, щоб управляти ним якомога простіше з цього планшета. Геніальність у тому, що в кожній кімнаті ми можемо моніторити ті пристрої, які саме активовані. Наприклад, серед опцій "дивитися", "слухати", "освітлення" обираємо останню і можемо змінити атмосферу. Для цього заходимо в налаштування освітлення. Далі серед варіантів обираємо "перегляд кіно", активуємо - і кімната змінюється". Дивіться, як це працює, у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":



