Розстріли на Інститутській: ексберкутівцю повідомили про підозру

Слідчі уДержавного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому співробітнику полку міліції особливого призначення "Беркут", причетному до подій 20 лютого 2014 року під час протестів у центрі Києва на вулиці Інститутській. Про це ввечері у п'ятницю, 19 червня, повідомив Офіс генерального прокурора. Про підозру повідомлено слідчими управління ДБР з розслідування справ Майдану .

Як зазначається в повідомленні, експравоохоронець підозрюється у "перевищенні своєї влади та службових повноважень на виконання явно злочинного наказу керівництва" та "в участі у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Інші пункти: "зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності", участь у терористичному акті, у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства, йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Сам підозрюваний на даний момент переховується від слідства та суду, а його місцезнаходження не встановлено, на даний час організовується його розшук, зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, наприкінці минулого року управління спецрозслідувань Генпрокуратури було розформовано, а справи Майдану були передані до ДБР.