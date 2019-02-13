Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Групи розслідувачів проектів Bellingcat та The Insider у четвер, 14 лютого, повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними розслідувачів, офіцера російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, звати Денис В'ячеславович Сергеєв. Повідомляється, що він є високопоставленим офіцером ГРУ та випускником Військово-дипломатичної академії міноборони Росії.

Згідно з розслідуванням, Сергеєв народився 17 вересня 1973 року в місті Ушарал в Казахстані. Така ж дата народження і у "Сергія Федотова". Він служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х вступив в Москві в Військово-дипломатичну академію. У 2004-2012 роках Сергеєв був акціонером або директором у восьми фіктивних фірмах, які імітувала назви великих компаній і зараз вже ліквідовані. За даними розслідувачів, іншими співвласниками цих компаній також були співробітниками ГРУ. Ці фірми могли використовуватися для отримання віз.

Повідомляється також, що в 2009 році Сергеєв нібито отримав кредит в одному з російських банків на понад мільйон доларів. При цьому він на той момент не мав ні нерухомості, ані транспорту. Місцем своєї роботи він вказав зареєстровану в Ризі компанію Loveren Style Ltd., інформацію про яку не вдалося знайти.

У Bellingcat зазначили, що в останні два місяці російська влада займається вилученням з відкритих джерел згадок про усіх трьох підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Сергеєва, Чепіги та Мишкіна. Раніше Bellingcat і The Insider повідомляли про спробу "Федотова" отруїти болгарського підприємця Еміліана Гебрева за допомогою невідомої отруйної речовини.

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Згодом Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох отруєнь.

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.