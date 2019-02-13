 Розслідувачі назвали ім′я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена.

На місці отруєння Сергія Скрипаля та його доньки

На місці отруєння Сергія Скрипаля та його доньки

Групи розслідувачів проектів Bellingcat та The Insider у четвер, 14 лютого, повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними розслідувачів, офіцера російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, звати Денис В'ячеславович Сергеєв. Повідомляється, що він є високопоставленим офіцером ГРУ та випускником Військово-дипломатичної академії міноборони Росії.

Згідно з розслідуванням, Сергеєв народився 17 вересня 1973 року в місті Ушарал в Казахстані. Така ж дата народження і у "Сергія Федотова". Він служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х вступив в Москві в Військово-дипломатичну академію. У 2004-2012 роках Сергеєв був акціонером або директором у восьми фіктивних фірмах, які імітувала назви великих компаній і зараз вже ліквідовані. За даними розслідувачів, іншими співвласниками цих компаній також були співробітниками ГРУ. Ці фірми могли використовуватися для отримання віз.

Повідомляється також, що в 2009 році Сергеєв нібито отримав кредит в одному з російських банків на понад мільйон доларів. При цьому він на той момент не мав ні нерухомості, ані транспорту. Місцем своєї роботи він вказав зареєстровану в Ризі компанію Loveren Style Ltd., інформацію про яку не вдалося знайти.

У Bellingcat зазначили, що в останні два місяці російська влада займається вилученням з відкритих джерел згадок про усіх трьох підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Сергеєва, Чепіги та Мишкіна. Раніше Bellingcat і The Insider повідомляли про спробу "Федотова" отруїти болгарського підприємця Еміліана Гебрева за допомогою невідомої отруйної речовини.

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Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна. (07.01.2019)

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї. (21.01.2019)

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Згодом Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох отруєнь.

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.

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Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)

Посилання в інтернеті

Розслідування Bellingcat та The Insider

Аудіо й відео до теми

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)  

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