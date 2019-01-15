Розслідування щодо Huawei розпочали у США - WSJ

Прокуратура США почала розслідування щодо китайського телекомунікаційного гіганта Huawei за підозрою у викраденні комерційної таємниці у його американських партнерів. Зокрема йдеться про роботизовані пристрої для тестування смартфонів компанії T-Mobile, повідомило у середу, 16 січня, видання The Wall Street Journal.

Huawei і департамент юстиції США відмовилися від коментарів щодо повідомлення ЗМІ, пише агенція AFP. Водночас, представник Huawei зазначив, що спір щодо закидів T-Mobile у крадіжчі комерційної таємниці було залагоджено між двома компаніями ще у 2017 році. У травні 2017 року компанія T-Mobile за рішенням суду присяжних в місті Сіетлі отримала від Huawei компенсацію у розмірі 4,8 мільйона доларів, нагадує американська газета Seattle Times.

За минулі місяці влада США, побоюючись витоку персональних даних, застерігала інші країни від використання телекомунікаційного обладнання, що поставляється американськими компаніями-партнерами Huawei. Китайський технологічний гігант щоразу спростовував ці звинувачення, вимагаючи від США надати докази.