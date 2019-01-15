 Розслідування щодо Huawei розпочали у США - WSJ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

Розслідування щодо Huawei розпочали у США - WSJ

Китайську компанію Huawei підозрюють у викраденні комерційної таємниці американських партнерів. Йдеться про технології компанії T-Mobile.

Логотип китайської компанії Huawei

Логотип китайської компанії Huawei

Прокуратура США почала розслідування щодо китайського телекомунікаційного гіганта Huawei за підозрою у викраденні комерційної таємниці у його американських партнерів. Зокрема йдеться про роботизовані пристрої для тестування смартфонів компанії T-Mobile, повідомило у середу, 16 січня, видання The Wall Street Journal.

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Через арешт підозрюваного шпигуна, який працював в компанії Huawei, Польща не виключає введення заборони на її продукцію. Польський уряд також може обмежити доступ до продукції будь-якої компанії через загрозу безпеці. (13.01.2019)

Громадянина Китаю затримали разом із ймовірним польським спільником, котрий раніше працював на спецслужбу Польщі, пишуть місцеві ЗМІ. (11.01.2019)

Huawei і департамент юстиції США відмовилися від коментарів щодо повідомлення ЗМІ, пише агенція AFP. Водночас, представник Huawei зазначив, що спір щодо закидів T-Mobile у крадіжчі комерційної таємниці було залагоджено між двома компаніями ще у 2017 році. У травні 2017 року компанія T-Mobile за рішенням суду присяжних в місті Сіетлі отримала від Huawei компенсацію у розмірі 4,8 мільйона доларів, нагадує американська газета Seattle Times.

За минулі місяці влада США, побоюючись витоку персональних даних, застерігала інші країни від використання телекомунікаційного обладнання, що поставляється американськими компаніями-партнерами Huawei. Китайський технологічний гігант щоразу спростовував ці звинувачення, вимагаючи від США надати докази.

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