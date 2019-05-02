Розслідування подій 2014 року в Одесі неефективне - ООН

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні вважає неефективним розслідування українськими правоохоронцями масової загибелі людей під час заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді в місті сталися зіткнення між проросійськими та проукраїнськими активістами, а також пожежа в Будинку профспілок, що призвели до масових жертв.

Висновок місії ООН представили під час прес-конференції в четвер, 2 травня, де було оприлюднено аналітичну довідку "Відповідальність за вбивства та насильницькі смерті 2 травня 2014 року в Одесі".

Як зазначила голова місії ООН Фіона Фрейзер, із 29-ти обвинувачених у масових заворушеннях 28 були сепаратистами, інформують "Українські новини". При цьому в сутичках брали участь як сепаратисти, так і проукраїнські активісти. "Розслідування поліції щодо масових заворушень було вибірковим і упередженим", - заявила Фрейзер. Вона наголосила, що п'ять із шести вбивств у центрі Одеси 2 травня 2014 року досі не розслідувані.

Також не розслідувана загибель 42 людей під час пожежі в Будинку профспілок. "Неефективність розслідування і відсутність відповідальності відображає недосконалість правосуддя України", - зазначила Фрейзер.

Моніторингова місія надала низку рекомендацій щодо розслідування вбивств і насильницьких смертей 2 травня 2014 року в Одесі. "Генеральній прокуратурі - забезпечити ефективне, невідкладне, ретельне та неупереджене розслідування вбивств і насильницьких смертей, скоєних під час насильства 2 травня 2014 року в Одесі, і розглянути можливість передання керівної ролі в розслідуванні від Головного управління Національної поліції в Одеській області Головному слідчому управлінню Національної поліції", - йдеться в аналітичній записці.

Повідомляється, що висновки, надані в аналітичній довідці, базуються на моніторингу місією ООН подій, котрі відбувалися у центрі Одеси та на Куликовому полі 2 травня 2014 року, а також на інформації, отриманій під спілкування зі свідками, жертвами та їхніми адвокатами, під час моніторингу судових засідань у поєднанні з аналізом судових рішень та інформації, наданій представниками уряду України, та загальнодоступної інформації.