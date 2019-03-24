Розслідування Мюллера: звіт на 400 сторінках буде оприлюднено у квітні

Міністр юстиції Сполучених Штатів Америки Вільям Барр пообіцяв невдовзі оприлюднити відредагований текст звіту щодо розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії в вибори президента США 2016 року. Про це Барр написав у листі до керівництва юридичних комітетів Конгресу США, опублікованому в п'ятницю, 29 березня.

За словами американського урядовця, текст розслідування на 400 сторінках з'явиться не пізніше середини квітня, "або й раніше", передає агенція новин Reuters. "Незабаром кожен зможе прочитати його", - запевнив Барр.

Щодо змісту розслідування, то деякі місця тексту потрібно редагувати, перш ніж публікувати, наголосив очільник американського мін'юсту в листі до комітетів Конгресу. Йдеться серед іншого про таємну інформацію, а також про джерела зі спецслужб та ті дані, котрі не можна публікувати згідно з законодавством.

Він також розповів, що 1 й 2 другого травня цього року він воліє з'явитися до Конгресу, щоб виступити перед юридичними комітетами обох палат Конгресу США щодо результатів розслідування Роберта Мюллера.

Нагадаємо, 22 березня спецпрокурор Роберт Мюллер та його слідча група повідомили про завершення роботи над розслідуванням щодо можливого втручання РФ у вибори в США 2016 року. 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр написав у листі до Конгресу, що слідчі не виявили жодних ознак злочину в діях президента Дональда Трампа та його оточення під час президентської кампанії 2016 року.

Що стосується іншого предмету розслідування - підозр у тому, що Дональд Трамп перешкоджав правосуддю, то у звіті Мюллера стверджується, що не було встановлено факту скоєння злочину президентом США. Вільям Барр наголосив, що для обвинувачення Трампа у перешкоджанні правосуддю наведених у звіті Мюллера доказів недостатньо.

У Білому домі назвали висновки міністерства юстиції США "повним та цілковитим виправданням" президента Трампа.

Натомість представники опозиційної Демократичної партії висунули вимогу до уряду якомога швидше оприлюднити повністю сам текст розслідування.