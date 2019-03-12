Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UА:Перший") в п'ятницю, 29 березня, повідомила, що передала детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) записи розмов, в яких ймовірно екс-депутат Верховної Ради від партії "Батьківщина" Дмитро Крючков обговорює з бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами, а також з народним депутатом з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенком масштабну аферу в енергетиці.

Напередодні вийшла телепрограма, в якій журналісти "Схем" стверджують, що Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" організовував у 2015 році схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, братів Суркісів та Кононенка. На підтвердження цього звинувачення в передачі продемонстровані нібито витяги з записів телефонних розмов Крючкова із зазначеними особами.

На них обговорювалися питання господарської діяльності державних обленерго, зокрема АТ "Запоріжжяобленерго" та "Харківообленерго": призначення певних кандидатур на керівні посади, дії зі зриву зборів акціонерів тощо.

Як повідомив журналістам "Схем" детектив НАБУ Роман Войтюк, нині розслідують кримінальні правопорушення про завдання Крючковим та іншими особами збитків державі шляхом виведення з державних обленерго близько 1,4 мільярда гривень. За словами Войтюка, Крючков діяв не одноосібно, а за вказівкою інших осіб, яких нині встановлює слідство.

Водночас Войтюк зазначив, що документальних доказів щодо причетності Кононенка до зазначених протиправних дій немає, інформацію про його можливу причетність перевіряють, а Ігор та Григорій Суркіси проходять у справі НАБУ як свідки.

У програмі "Схеми" також наведені цитати з переданого журналістам повідомлення Крючкова, який нині перебуває у в'язниці в Німеччині. Крючков стверджує, що Конененко виконував частину домовленостей щодо "Енергомережі" та її взаємовідносин із державними обленерго, а також іншими учасниками енергоринку, за що отримував 50-75 відсотків доходів від угод. У цитованому в телепередачі повідомленні Крючков назвав основним кінцевим одержувачем цих доходів президента України Петра Порошенка.

Після виходу розслідування в ефір Кононенко має намір подати позов проти "Радіо Свобода" позов до одного з європейських судів, повідомив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Коненко стверджує, що отримав запит від журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях" із проханням надати коментарі для їхньої програми розслідувань, проте програму випустили в ефір, не дочекавшись його відповіді.