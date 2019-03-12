 Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ

Журналісти програми "Схеми" передали НАБУ записи, на яких ґрунтувалося їхнє розслідування масштабної афери в енергетиці, до якої причетний народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

Ігор Кононенко

Ігор Кононенко (фото з архіву)

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UА:Перший") в п'ятницю, 29 березня, повідомила, що передала детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) записи розмов, в яких ймовірно екс-депутат Верховної Ради від партії "Батьківщина" Дмитро Крючков обговорює з бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами, а також з народним депутатом з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенком масштабну аферу в енергетиці.

Напередодні вийшла телепрограма, в якій журналісти "Схем" стверджують, що Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" організовував у 2015 році схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, братів Суркісів та Кононенка. На підтвердження цього звинувачення в передачі продемонстровані нібито витяги з записів телефонних розмов Крючкова із зазначеними особами.

На них обговорювалися питання господарської діяльності державних обленерго, зокрема АТ "Запоріжжяобленерго" та "Харківообленерго": призначення певних кандидатур на керівні посади, дії зі зриву зборів акціонерів тощо.

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Як повідомив журналістам "Схем" детектив НАБУ Роман Войтюк, нині розслідують кримінальні правопорушення про завдання Крючковим та іншими особами збитків державі шляхом виведення з державних обленерго близько 1,4 мільярда гривень. За словами Войтюка, Крючков діяв не одноосібно, а за вказівкою інших осіб, яких нині встановлює слідство.

Водночас Войтюк зазначив, що документальних доказів щодо причетності Кононенка до зазначених протиправних дій немає, інформацію про його можливу причетність перевіряють, а Ігор та Григорій Суркіси проходять у справі НАБУ як свідки.

У програмі "Схеми" також наведені цитати з переданого журналістам повідомлення Крючкова, який нині перебуває у в'язниці в Німеччині. Крючков стверджує, що Конененко виконував частину домовленостей щодо "Енергомережі" та її взаємовідносин із державними обленерго, а також іншими учасниками енергоринку, за що отримував 50-75 відсотків доходів від угод. У цитованому в телепередачі повідомленні Крючков назвав основним кінцевим одержувачем цих доходів президента України Петра Порошенка.

Після виходу розслідування в ефір Кононенко має намір подати позов проти "Радіо Свобода" позов до одного з європейських судів, повідомив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Коненко стверджує, що отримав запит від журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях" із проханням надати коментарі для їхньої програми розслідувань, проте програму випустили в ефір, не дочекавшись його відповіді. 

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