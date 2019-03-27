Розслідування аварій Boeing 737 MAX зосереджено навколо систем MCAS

Фахівці, які розслідують катастрофу літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, мають вагомі докази зв'язку авіакатастрофи з роботою системи автоматичного керування MCAS, пише видання Wall Street Journal.
Розслідування катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії, яке проводять американські експерти, зосереджено навколо роботи системи автоматичного керування, що відповідає за поліпшення характеристик маневрування (MCAS). Це випливає з повідомлення видання Wall Street Journal (WSJ), оприлюдненого в п'ятницю, 29 березня. За даними журналістів, аналіз інформації, отриманої з бортових самописців, показує, що MCAS була включена незадовго до аварії, зазначає агенція новин AFP.
Фахівці вже отримали вагомі докази того, що саме система MCAS відповідальна за авіакатастрофи Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії. Висновки експертів, які вивчали матеріали, надані Аддіс-Абебою, передані Федеральним авіаційним управлінням США (FAA), стверджує WSJ. Однак розслідування ще не завершено, визнають журналісти.
MCAS з'явилася через зміну конструкції літака
Система MCAS з'явилася в зв'язку з тим, що конструктори Boeing встановили на літаках лінії MAX двигуни більшої потужності і більшого діаметру, ніж це було на попередній моделі Boeing 737-800 NG. Конструкторам довелося вкоротити кріплення двигунів, а самі турбіни розмістити попереду крила. Однак в результаті змінилася аеродинаміка літака. Під час зльоту двигуни розвивають таку тягу, що літак небезпечно задирає ніс, і це призводить до загрози зриву потоку і звалювання машини. Датчики MCAS повинні контролювати швидкість лайнера і кут атаки і, в разі перевищення останнім певного рівня, автоматично опускають ніс літака.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився літак індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. 10 березня 2019 року також за кілька хвилин після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби на землю впав Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти вказують на порушення траєкторії й швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів.
Днями Boeing 737 MAX зробив вимушену посадкув аеропорті міста Орландо в штаті Флорида через проблеми з двигунами.
Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. У свою чергу авіаконцерн заявив про розробку нового програмного забезпечення, яке дозволить усунути дефекти в роботі MCAS.
Президент США Дональд Трамп заявив, що безпека американських громадян має "першочергове значення" та призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 та 737 MAX 9. В компанії Boeing працюють над визначенням причин авіакатастроф. (13.03.2019)
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