Розрив між Порошенком і Тимошенко поступово скорочується

Розрив у результатах між кандидатами в президенти України Петром Порошенком та Юлією Тимошенко поступово скорочується у процесі підрахунку голосів. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Так, після опрацювання 94,17 відсотка протоколів Порошенко посідає друге місце із показником у 15,94 відсотка. А Тимошенко - третє із результатом в 13,39 відсотка. Таким чином, розрив між ними складає на даний момент близько 2,55 відсотка.

Як повідомлялось, після опрацювання біля 80 відсотків бюлетенів Порошенко мав 16,03 відсотка, а Тимошенко - 13,2 відсотка голосів. Тоді різниця складала 2,83 відсотка. За підрахунками 60,28 відсотка електронних протоколів цей показник був ще вищим і складав 3,32 відсотка, адже чинний президент тоді мав 16,4 відсотка, а Тимошенко - 13,08 відсотка.

Водночас результат однофамільця кандидатки, що посідає зараз третє місце, Юрія Тимошенко за підсумком обробки 94,17 відсотка бюлетенів склав 0,62 відсотка або 110 460 тисяч голосів виборців. Для порівняння, розрив між Порошенко і Юлією Тимошенко на даний момент складає 450 576 голоси виборців.

За результатами національного екзит-полу, проведеного у день голосування, Володимир Зеленський отримав 30,4 відсотка голосів виборців, Петро Порошенко - 17,8 відсотка, Юлія Тимошенко - 14,2 відсотка.

Лідером перегонів залишається Володимир Зеленський із показником у 30,25 відсотка. Згідно зінформацією ЦВК, недійсними визнано 1,18 виборчих бюлетенів.