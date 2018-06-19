 Розпродані спортивні трофеї тенісиста Бориса Беккера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

Розпродані спортивні трофеї тенісиста Бориса Беккера

Німецький тенісист Беккер накопичив боргів на 56 мільйонів євро. Його спортивні трофеї продані на аукціоні за 750 тисяч.

Спортивні трофеї Бориса Беккера

Спортивні трофеї Бориса Беккера

Спортивні трофеї  колишньої першої ракетки світу Бориса Беккера (Boris Becker) були продані за 765 тисяч євро в рамках примусового розпродажу майна тенісиста за борги. Про це повідомила у п'ятницю, 12 липня агенція AFP. У 2017 році Беккер через борги був визнаний судом в Лондоні банкрутом. Розпродаж частини його майна мав відбутися ще рік тому, проте за ініціативою Беккера був призупинений.

За оцінками кризового менеджера Марка Форда, загальна сума боргів 51-річного Беккера може досягати 56 мільйонів євро. Сумарно на продаж було виставлено 82 об'єкти, що належать колишньому тенісисту. На поточний розпродаж зареєструвалося 495 учасників аукціону з 32 країн.

Найбільшу суму - 167 тисяч євро - запропонували за точну копію срібного кубка, врученого Беккеру як переможцю Відкритого чемпіонату США (US Open) 1989 року. Більшу частину трофеїв купив берлінський підприємець Крістіан Кравінкель (Christian Krawinkel), який заплатив за них понад 492 тисячі євро. Ще дві спортивні нагороди купив комік Олівер Похер (Oliver Pocher) за 25 тисяч євро. При цьому, хоча деякі трофеї німецького спортсмена вважаються втраченими, Марк Форд сподівається їх відшукати.

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Депутату Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Єнсу Маєру суд заборонив повторювати образливий вислів на адресу сина тенісиста Бориса Беккера. У разі порушення йому загрошує штраф або арешт. (10.01.2018)

Колишній тенісист Борис Беккер у відповідь на образу на адресу свого сина закликав до боротьби з расизмом. Син Беккера подав позов проти депутата Бундестагу, у Twitter якого було розміщене образливе повідомлення. (07.01.2018)

Раніше Беккер заявляв, що має дипломатичний імунітет, оскільки є аташе зі спортивних, культурних і гуманітарних питань в Євросоюзі від Центральноафриканської республіки (ЦАР). При цьому в МЗС самої ЦАР заявили в зв'язку з цим про підробку. У грудні 2018 року Беккер повідомив, що більш не претендує на дипломатичний статус, що дозволило продовжити процедуру розпродажу майна.

В рамках своєї спортивної кар'єри Беккер виграв 49 турнірів, серед них шість чемпіонатів "Великого шолома". За цей час німецький тенісист заробив 22 мільйони євро. До особистого банкрутства Беккера привели розлучення, проблеми з податковими органами і низка невдалих інвестицій. Зараз Беккер працює в тому числі тенісним коментатором.

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