Розпочалося розведення сил і засобів в районі Петрівського на Донеччині

Військовослужбовці Збройних сил України та представники незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР" у суботу, 9 листопада, розпочали процес відведення сил і засобів на лінії розмежування в районі села Петрівське Донецької області.

Як і було погоджено напередодні, 8 листопада, під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, розведення розпочалося о 12-й годині за київським часом. Як повідомляє агенція "Інтерфакс", представники "ДНР" і українські військові обмінялися залпами ракетниць зеленого кольору, які служать умовними сигналами до початку розведення і приступили до відведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське. Перед цим було запущено ракетниці білого кольору, за допомогою яких сторони сповістили один одного про готовність до розведення.

Початок розведення підтвердив заступник командувача Об'єднаних сил України генерал-майор Богдан Бондар.

Нагадаємо, що 1 листопада завершилося розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. Наприкінці червня цього року відбулося розведення сил у Станиці Луганській. Розведення сил та засобів у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську ще у вересні 2016 року. Прогрес у розведенні сил в Золотому і Петрівському вважається однією з основних передумов для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та урядів.