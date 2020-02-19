Розмова Зеленського і Трампа

У квітні Трамп говорив із Зеленським про "Міс Всесвіт", а не боротьбу з корупцією

Після перемоги на виборах Володимир Зеленський похвалився Дональду Трампу доброзичливими людьми та смачною іжою в Україні, а президент США згадав, що Україна завжди була добре представлена на його конкурсі краси.