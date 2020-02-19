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Розмова Зеленського і Трампа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розмова Зеленського і Трампа".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трамп змусив звільнитися чиновника Пентагону, який сертифікував допомогу Україні

Трамп змусив звільнитися чиновника Пентагону, який сертифікував допомогу Україні 19.02.2020

Заступник міністра оборони США Джон Руд минулого року підтвердив, що Україна провела антикорупційні реформи для отримання військової допомоги від США. Згодом ця тема опинилася в центрі скандалу про імпічмент президента.
Трамп звільнив двох ключових свідків у справі про імпічмент

Трамп звільнив двох ключових свідків у справі про імпічмент 08.02.2020

Дональд Трамп відкликав посла США у ЄС Гордона Сондленда та звільнив експерта Білого дому Александра Віндмана - обидва свідчили у Конгресі у справі про імпічмент американського президента.
Демократи призначили менеджерів імпічменту Трампа

Демократи призначили "менеджерів імпічменту" Трампа 15.01.2020

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі призначила сімох "менеджерів імпічменту" президента Дональда Трампа. Вони виконуватимуть роль прокурорів у Сенаті, де більшість за республіканцями.
Трамп назвав спробу його імпічменту війною проти демократії

Трамп назвав спробу його імпічменту "війною проти демократії" 18.12.2019

Президент США Дональд Трамп написав гнівного листа спікерці Палати представників Ненсі Пелосі через затвердження пунктів обвинувачення проти нього. Президент США назвав спробу імпічменту "війною проти демократії".
Київ готує візит Володимира Зеленського до Вашингтона

Київ готує візит Володимира Зеленського до Вашингтона 13.12.2019

На тлі "українського скандалу", який загрожує президенту США Дональду Трампу імпічментом, готується візит українського голови держави Володимира Зеленського до Вашингтона.

Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа

Комітет Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти Трампа 13.12.2019

Комітет з питань юстиції затвердив обвинувачення проти Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню щодо "українського скандалу".

Українагейт: Демократи опублікували звіт щодо імпічменту Трампа

"Українагейт": Демократи опублікували звіт щодо імпічменту Трампа 03.12.2019

Дональд Трамп не лише тиснув на Володимира Зеленського, але й робив усе, щоб перешкодити розслідуванню цієї справи. Однак для таких випадків передбачений особливий захід - імпічмент, ідеться в звіті демократів.

Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту

Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту 27.11.2019

Президента США Дональда Трампа запросили на перше слухання щодо його імпічменту, яке відбудеться у комітеті з питань правосуддя.
Помпео: США допомагатимуть Україні у боротьбі з корупцією

Помпео: США допомагатимуть Україні у боротьбі з корупцією 26.11.2019

США має чітку політику щодо України та продовжить допомагати їй боротися з корупцією, заявив Майк Помпео. При цьому Вашингтон може проводити розслідування щодо імовірного втручання в американські вибори.
У квітні Трамп говорив із Зеленським про Міс Всесвіт, а не боротьбу з корупцією

У квітні Трамп говорив із Зеленським про "Міс Всесвіт", а не боротьбу з корупцією 15.11.2019

Після перемоги на виборах Володимир Зеленський похвалився Дональду Трампу доброзичливими людьми та смачною іжою в Україні, а президент США згадав, що Україна завжди була добре представлена на його конкурсі краси.
Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США

Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США 15.11.2019

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію.
Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа 14.11.2019

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер.
У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа

У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа 13.11.2019

У Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента.
Трамп хоче опублікувати ще одну розмову із Зеленським

Трамп хоче опублікувати ще одну розмову із Зеленським 09.11.2019

Дональд Трамп заявив, що Білий дім вірогідно опублікує стенограму другої розмови з Володимиром Зеленським у вівторок.
Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня

Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня 06.11.2019

Публічні слухання щодо імпічменту Дональда Трампа розпочнуться у Конгресі США вже наступного тижня, заявив глава комітету з розвідки Адам Шифф.
Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович

Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович 04.11.2019

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії".
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