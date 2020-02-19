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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розмова Зеленського і Трампа".
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Заступник міністра оборони США Джон Руд минулого року підтвердив, що Україна провела антикорупційні реформи для отримання військової допомоги від США. Згодом ця тема опинилася в центрі скандалу про імпічмент президента.
Після перемоги на виборах Володимир Зеленський похвалився Дональду Трампу доброзичливими людьми та смачною іжою в Україні, а президент США згадав, що Україна завжди була добре представлена на його конкурсі краси.