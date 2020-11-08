Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна (фоторепортаж)

До столиці Німеччини з усієї країни з'їхалися селяни і фермери, незадоволені планами федерального уряду в галузі сільського господарства. Докладніше - у фотогалереї DW.
Дивіться також:
Суд у Берліні відхилив позов трьох родин фермерів проти федерального уряду Німеччини. Вони закидали уряду недостатні зусилля для уповільнення глобального потепління, зокрема щодо скорочення викидів парникових газів. (31.10.2019)
Три родини фермерів у ФРН закидають уряду, що він не докладає достатніх зусиль для уповільнення глобального потепління, що негативно відбивається на їхній діяльності. (31.10.2019)