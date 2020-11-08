 Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна (фоторепортаж) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.11.2019

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Економіка

Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна (фоторепортаж)

До столиці Німеччини з усієї країни з'їхалися селяни і фермери, незадоволені планами федерального уряду в галузі сільського господарства. Докладніше - у фотогалереї DW.

  • Багатотисячна акція протесту на тракторах

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    Багатотисячна акція протесту на тракторах

    У Берліні у вівторок, 26 листопада, проходить багатотисячна акція протесту фермерів. Раніше влада представила пакет заходів, націлених на збереження природи і захист тварин, зокрема комах. Учасники протесту, частина яких прибула до столиці на тракторах, побоюються, що цей крок ускладнить діяльність фермерів.

  • Напис на плакаті: Вільні селяни. Наклеп з боку держави

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    "Вільні селяни. Наклеп з боку держави"

    ...такий напис на цьому плакаті. Як передає кореспондент DW з Берліна, з ранку над центром столиці звучали гудки тракторів і сирени, схожі на сигнал повітряної тривоги. Учасники акції протесту, які приїхали з усіх федеральних земель, прямували у центр міста.

  • Для участі в акції протесту зареєстровано 10 тисяч осіб

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    Для участі в акції зареєстровано 10 тисяч осіб

    Експерти кажуть, що роль сільського господарства у ВВП Німеччини становить менше 1 відсотка, але завдяки сильному лобі і візуально привабливим акціям протесту їм вдається привернути до себе підвищену увагу. У Берліні на день протесту заблокована не тільки площа перед Бранденбурзькими воротами, але і всі під'їзди до неї. Для участі в акції протесту зареєстровано 10 тисяч осіб

  • Берлінці ігнорують незручності

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    Берлінці ігнорують незручності

    Жителі Берліна намагаються ігнорувати затори на вулицях і пов'язані з ними незручності, наприклад переповнені поїзди метро. Активісти, які роздавали на вокзалі Берліна листівки з вимогами селян, марно намагалися залучити до розмови перехожих - від них шарахалися і йшли далі. Берлінці звикли до того, що у місті мало не раз на тиждень проходять масові протести і намагаються їх не помічати.

  • У майбутнє - без фермерів?

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    "У майбутнє - без фермерів?"

    ...написано на цих черевиках. Учасники акції колонами підійшли до Бранденбурзьких воріт, де заплановано мітинг і виступ міністра сільського господарства Німеччини. Раніше протестні акції німецьких селян пройшли і в інших куточках Німеччини - розпочалися вони у Бонні і продовжилися у Дюссельдорфі, Дортмунді, Білефельді та інших містах.

    Автор: Володимир Єсіпов


  • Багатотисячна акція протесту на тракторах

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    Багатотисячна акція протесту на тракторах

    У Берліні у вівторок, 26 листопада, проходить багатотисячна акція протесту фермерів. Раніше влада представила пакет заходів, націлених на збереження природи і захист тварин, зокрема комах. Учасники протесту, частина яких прибула до столиці на тракторах, побоюються, що цей крок ускладнить діяльність фермерів.

  • Напис на плакаті: Вільні селяни. Наклеп з боку держави

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    "Вільні селяни. Наклеп з боку держави"

    ...такий напис на цьому плакаті. Як передає кореспондент DW з Берліна, з ранку над центром столиці звучали гудки тракторів і сирени, схожі на сигнал повітряної тривоги. Учасники акції протесту, які приїхали з усіх федеральних земель, прямували у центр міста.

  • Для участі в акції протесту зареєстровано 10 тисяч осіб

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    Для участі в акції зареєстровано 10 тисяч осіб

    Експерти кажуть, що роль сільського господарства у ВВП Німеччини становить менше 1 відсотка, але завдяки сильному лобі і візуально привабливим акціям протесту їм вдається привернути до себе підвищену увагу. У Берліні на день протесту заблокована не тільки площа перед Бранденбурзькими воротами, але і всі під'їзди до неї. Для участі в акції протесту зареєстровано 10 тисяч осіб

  • Берлінці ігнорують незручності

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    Берлінці ігнорують незручності

    Жителі Берліна намагаються ігнорувати затори на вулицях і пов'язані з ними незручності, наприклад переповнені поїзди метро. Активісти, які роздавали на вокзалі Берліна листівки з вимогами селян, марно намагалися залучити до розмови перехожих - від них шарахалися і йшли далі. Берлінці звикли до того, що у місті мало не раз на тиждень проходять масові протести і намагаються їх не помічати.

  • У майбутнє - без фермерів?

    Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

    "У майбутнє - без фермерів?"

    ...написано на цих черевиках. Учасники акції колонами підійшли до Бранденбурзьких воріт, де заплановано мітинг і виступ міністра сільського господарства Німеччини. Раніше протестні акції німецьких селян пройшли і в інших куточках Німеччини - розпочалися вони у Бонні і продовжилися у Дюссельдорфі, Дортмунді, Білефельді та інших містах.

    Автор: Володимир Єсіпов


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Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

До столиці Німеччини з усієї країни з'їхалися селяни і фермери, незадоволені планами федерального уряду в галузі сільського господарства. Докладніше - у фотогалереї DW. (26.11.2019)  

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Фермери на тракторах дійшли до Берліна (фоторепортаж)

До столиці Німеччини з протестом з усієї країни з'їхалися селяни і фермери. Докладніше - у фотогалереї DW.  

Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

До столиці Німеччини з протестом з усієї країни з'їхалися селяни і фермери. Докладніше - у фотогалереї DW.  

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