Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна (фоторепортаж)

Розлючені німецькі фермери на тракторах дійшли до Берліна

Берлінці ігнорують незручності

Жителі Берліна намагаються ігнорувати затори на вулицях і пов'язані з ними незручності, наприклад переповнені поїзди метро. Активісти, які роздавали на вокзалі Берліна листівки з вимогами селян, марно намагалися залучити до розмови перехожих - від них шарахалися і йшли далі. Берлінці звикли до того, що у місті мало не раз на тиждень проходять масові протести і намагаються їх не помічати.