 Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

Відмивання грошей - Гроші у пластиковому пакеті, вилучені у справі Кедр

Гроші у пластиковому пакеті, вилучені у справі "Кедр"

Правоохоронці розкрили масштабну схему, у який група з 14-ти осіб, відмиваючи кошти з продажу кокаїну, організувала нелегальне перевезення елітарних годинників, коштовностей та автомобілів преміум-класу на десятки мільйонів євро між Європою, Західною Африкою та Близьким Сходом. У вівторок, 13 листопада, у Парижі починається судовий процес над членами цієї організованої групи. Журналісти-розслідувачі німецьких NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung отримали доступ до матеріалів слідства.

Загалом перед судом постануть 14 осіб, більшість з них - громадяни Лівану чи ліванського походження. Справу охрестили "Кедр" - за деревом, яке зображене на ліванському прапорі. Саме з Лівану, на думку правоохоронців, і здійснювалось керуваня групою. На піку активності, вірогідно, відмивалися до мільйона євро щотижня, зокрема у Німеччині.

DW.COM

Суд округу Колумбія на два місяці подовжив термін, відведений на переговори між урядом США і екс-прем'єром України Павлом Лазаренком щодо мирової угоди. Сторони поки не домовилися щодо розподілу грошей. (16.10.2018)

Агробарон Микола Гута 4 роки переховувався у Швейцарії. Після екстрадиції в Україну екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" відпустили під чесне слово. Його підозрюють у шахрайстві на 800 мільйонів гривень. (07.11.2018)

Як повідомляють німецькі журналісти, слідство у лютому 2015 року розпочало Управління боротьби з наркотиками США, яке перехопило телефонні розмови щодо переміщення коштів від торгівлі опіатами. Розслідування продовжилося у Франції, у результаті чого вдалось виявити глобальну мережу відмивання коштів у Західній Європі з відділеннями на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці. У січні 2016 року під час масштабної операції були проведені обшуки помешкань у шести країнах, заарештовані підозрювані, у яких вилучено більше 800 тисяч євро готівки. Чотирьох осіб затримали в Німеччині.

Крім того, підозри щодо участі в схемі висунули й чотирьом німецьким ювелірам. "Розслідування виявило, що у 2011-2015 роках ці ювеліри, ймовірно, отримали більше 20 мільйонів євро від причетних осіб - готівкою та в пластикових пакетах", - пояснили у прокуратурі німецького Аахена. 

Також за темою

Screenshot Sothebysrealty Villa Glory

Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини 06.11.2018

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення.

CDU-Wahlkampf Angela Merkel mit Regenschirm und David McAllister

Інтерв'ю Сonflict Zone: Анґела Меркель втрачає позиції? (відео) 25.10.2018

Анґела Меркель - "кульгава качка" чи таки зможе відновити свої позиції у німецькій політиці? Про це та інше в інтерв'ю Conflict Zone розповів Девід Макаллістер - високопосадовець з Європарламенту і член партії Меркель. 

Сonflict Zone: Анґелі Меркель час на вихід? (25.10.2018) 25.10.2018

Анґела Меркель - "кульгава качка", яку ось-ось усунуть від влади, чи її вплив у Німеччині та ЄС досі беззаперечний? Про це та інше в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України (DW/A.Sawitski )

Ідеологічний вакуум: чому в Україні немає лівих партій

В Україні партії формуються не навколо ідеології, а навколо лідерів. А колись впливові ліві політичні сили зникли. 

З кожним роком Німеччині бракуватиме все більше інженерів

У наступні 10 років ФРН бракуватиме 100 тисяч інженерів

У ФРН не вистачає фахівців-електроінженерів, а за 10 років країні потрібно буде заповнити 100 тисяч вакансій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  