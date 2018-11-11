Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

Правоохоронці розкрили масштабну схему, у який група з 14-ти осіб, відмиваючи кошти з продажу кокаїну, організувала нелегальне перевезення елітарних годинників, коштовностей та автомобілів преміум-класу на десятки мільйонів євро між Європою, Західною Африкою та Близьким Сходом. У вівторок, 13 листопада, у Парижі починається судовий процес над членами цієї організованої групи. Журналісти-розслідувачі німецьких NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung отримали доступ до матеріалів слідства.

Загалом перед судом постануть 14 осіб, більшість з них - громадяни Лівану чи ліванського походження. Справу охрестили "Кедр" - за деревом, яке зображене на ліванському прапорі. Саме з Лівану, на думку правоохоронців, і здійснювалось керуваня групою. На піку активності, вірогідно, відмивалися до мільйона євро щотижня, зокрема у Німеччині.

Як повідомляють німецькі журналісти, слідство у лютому 2015 року розпочало Управління боротьби з наркотиками США, яке перехопило телефонні розмови щодо переміщення коштів від торгівлі опіатами. Розслідування продовжилося у Франції, у результаті чого вдалось виявити глобальну мережу відмивання коштів у Західній Європі з відділеннями на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці. У січні 2016 року під час масштабної операції були проведені обшуки помешкань у шести країнах, заарештовані підозрювані, у яких вилучено більше 800 тисяч євро готівки. Чотирьох осіб затримали в Німеччині.

Крім того, підозри щодо участі в схемі висунули й чотирьом німецьким ювелірам. "Розслідування виявило, що у 2011-2015 роках ці ювеліри, ймовірно, отримали більше 20 мільйонів євро від причетних осіб - готівкою та в пластикових пакетах", - пояснили у прокуратурі німецького Аахена.