Розкрадання в оборонці: НАБУ твердить, що не розслідувало справи щодо "Оптимумспецдеталь"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ніколи не розслідувало справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і більшості справ, згаданих журналістами-розслідувачами у в сюжетах Bihus.info, заявили у відомстві у п'ятницю, 15 березня.

"В НАБУ ніколи не існувало "справи "Оптимумспецдеталь", що постійно намагаються нав'язати суспільству. Більшість із того, що продемонстровано в сюжетах Bihus.info, НАБУ ніколи не розслідувало, натомість розслідувала Військова прокуратура та ГПУ", - йдеться у повідомленні НАБУ на сторінці у Facebook.

У відомстві також заявляють, що не відомо, чому Генеральна прокуратура не передавала НАБУ справ, у яких фігурували підслідні антикорупційному бюро особи. У НАБУ пообіцяли відкрити кримінальні провадження за матеріалами, опублікованими журналістами.

Що стосується ТОВ "Оптимумспецдеталь", то "у розслідуваннях НАБУ протиправна діяльність цієї компанії зафіксована була в одному кейсі - при закупівлях прицілів "Харківським бронетанковим заводом", зазначають у антикорупційному бюро.

САП проти НАБУ

Цього ж дня з'явилося повідомлення, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом приховування директором НАБУ Артемом Ситником інформації про причетність детективів НАБУ до корупції в оборонній сфері. Про це очільник САП Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує агенція "Українські Новини".

Зокрема, Холодницький зазначив, що НАБУ приховало 87 аркушів з матеріалів справи про корупцію в "Укроборонпромі", в яких серед іншого йдеться про отримання хабарів співробітниками бюро. Глава САП впевнений, що особисто Ситник був поінформований про хабарництво його підлеглих. "Я вважаю, що він знав", - заявив Холодницький.

Нагадаємо, 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Серед іншого журналісти розповіли, що нібито у НАБУ сприяли гальмуванню розслідувань, які мали місце щодо фактів розкрадань. У НАБУ стверджують, що наведені журналістами дані є маніпуляцією, а відповіді, які НАБУ надавало на журналістські запити, не були оприлюднені.