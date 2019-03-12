 Розкрадання в оборонці: НАБУ твердить, що не розслідувало справи щодо ″Оптимумспецдеталь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

Розкрадання в оборонці: НАБУ твердить, що не розслідувало справи щодо "Оптимумспецдеталь"

НАБУ заявляє, що не розслідувало справи, згадані журналістами Bihus.info. Натомість очільник антикорупційної прокуратури закидає голові НАБУ приховування інформації.

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ніколи не розслідувало справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і більшості справ, згаданих журналістами-розслідувачами у в сюжетах Bihus.info, заявили у відомстві у п'ятницю, 15 березня.

"В НАБУ ніколи не існувало "справи "Оптимумспецдеталь", що постійно намагаються нав'язати суспільству. Більшість із того, що продемонстровано в сюжетах Bihus.info, НАБУ ніколи не розслідувало, натомість розслідувала Військова прокуратура та ГПУ", - йдеться у повідомленні НАБУ на сторінці у Facebook.

У відомстві також заявляють, що не відомо, чому Генеральна прокуратура не передавала НАБУ справ, у яких фігурували підслідні антикорупційному бюро особи. У НАБУ пообіцяли відкрити кримінальні провадження за матеріалами, опублікованими журналістами.

Що стосується ТОВ "Оптимумспецдеталь", то "у розслідуваннях НАБУ протиправна діяльність цієї компанії зафіксована була в одному кейсі - при закупівлях прицілів "Харківським бронетанковим заводом", зазначають у антикорупційному бюро.

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Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було. (12.03.2019)

На час проведення службового розслідування в НАБУ відсторонили двох детективів, про яких розповіли журналісти у розслідуванні про розкрадання в сфері оборони. (14.03.2019)

САП зареєструвала провадження щодо можливого розголошення даних слідства керівником НАБУ у справі Володимира Омеляна. Артем Ситник запевняє, що не попереджав міністра інфраструктури про обшуки. (21.09.2018)

САП проти НАБУ

Цього ж дня з'явилося повідомлення, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом приховування директором НАБУ Артемом Ситником інформації про причетність детективів НАБУ до корупції в оборонній сфері. Про це очільник САП Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує агенція "Українські Новини".

Зокрема, Холодницький зазначив, що НАБУ приховало 87 аркушів з матеріалів справи про корупцію в "Укроборонпромі", в яких серед іншого йдеться про отримання хабарів співробітниками бюро. Глава САП впевнений, що особисто Ситник був поінформований про хабарництво його підлеглих. "Я вважаю, що він знав", - заявив Холодницький.

Нагадаємо, 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Серед іншого журналісти розповіли, що нібито у НАБУ сприяли гальмуванню розслідувань, які мали місце щодо фактів розкрадань. У НАБУ стверджують, що наведені журналістами дані є маніпуляцією, а відповіді, які НАБУ надавало на журналістські запити, не були оприлюднені. 

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