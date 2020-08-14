 Розкопки на місці колишніх нацистських таборів: унікальна виставка в Берліні | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.08.2020

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Європа

Розкопки на місці колишніх нацистських таборів: унікальна виставка в Берліні

Понад 300 предметів, виявлених під час розкопок на території колишніх нацистських таборів для остарбайтерів, вперше представлені на виставці в столиці Німеччини.

Експонати виставки знахідок таборів для остарбайтерів

Експонати виставки знахідок таборів для остарбайтерів

На перший погляд, це є звичайним будівельним сміттям, що не має жодної цінності. Зім'яті шматки металу, уламки порцелянового посуду, що пролежали десятиліттями в землі. Однак - це лише на перший погляд. Адже насправді це - унікальні артефакти, німі свідки злочинів, які вчинялись 75 років тому, виявлені на місцях нацистських концтаборів у Берліні та у його околицях.

Гребінці, ложки, миски, зубні щітки, уламки колючого дроту і багато чого іншого, - понад три сотні найрізноманітніших предметів побуту оповідають про життя і смерть у таборах, де нацисти утримували людей, вивезених на примусові роботи до Німеччини. Тільки у Берліні кількість примусових робітників могла досягати півмільйона людей, а у всій Німеччині їх кількість оцінюється в щонайменше 13 мільйонів осіб, щонайменше 3,5 мільйона з них - з колишнього СРСР.

У Документаційному центрі з історії примусової праці у час націонал-соціалізму в берлінському районі Шеневайде відкрилася виставка, на якій вперше представлені ці знахідки.

Виставка проходить у колишньому табірному бараку

Виставка проходить у колишньому табірному бараку

У колишньому бараці для остарбайтерів

За словами наукової співробітниці центру і однієї з кураторів виставки Лєни Зоммерфельд (Lena Sommerfeld), в одному тільки Берліні у часи націонал-соціалізму налічувалося близько 3000 таборів, в яких утримувалися люди, вивезені на примусові роботи до Німеччини. Розкопки у цих точках ведуться з 1990-х років. Виявлені історичні артефакти відправляють на зберігання до районних і регіональних відомств з охорони пам'яток.

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Нинішня виставка в Берліні - перша спроба наукової систематизації та каталогізації знайденого. На ній представлені понад 300 предметів, виявлених під час будівельних робіт в 20 місцях Берліна і Бранденбурга. На відміну від сільської місцевості, у великих містах ведеться більш інтенсивне будівництво, тож імовірність натрапити на залишки колишніх таборів для вивезених на примусові роботи вища.

Середньостатистичний житель звичайного великого міста має у своєму розпорядженні близько 10 тисяч предметів, пишуть автори каталогу до виставки. А у мільйонів людей, які опинились на примусових роботах в нацистській Німеччині, таких речей були лічені одиниці. Тим жахливіше враження, яке залишається від огляду експонатів у повній тиші колишнього барака: документаційний центр розташований посеред житлового району на сході Берліна - на території практично повністю збереженого табору для остарбайтерів.

Особисті речі остарбайтерів

Робота над створенням виставки тривала дещо більше одного року, розповідає кураторка. Встановити власника того чи іншого предмета через 75 років практично неможливо, хоча на деяких предметах кухонного начиння і зустрічаються написи з іменами.

Кухонне начиння, виявлене під час розкопок на місцях колишніх таборів для остарбайтерів

Кухонне начиння, виявлене під час розкопок на місцях колишніх таборів для остарбайтерів

"Такі виставки нерідко перевантажені текстами, - каже Лєна Зоммерфельд. - І зібрані нами експонати дозволяють відвідувачам поглянути на цю історичну тему під іншим кутом". За її словами, особливо емоційною була розмова з одним з гостей експозиції, який намагався виявити сліди родичів, котрих вивезли на примусові роботи, - в його родинному архіві збереглися листи з Німеччини з проханнями надіслати зубну щітку, ложку і кухоль, які не встигли взяти з собою.

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Одна з кураторок виставки Лєна Зоммерфельд

Одна з кураторок виставки Лєна Зоммерфельд

"І представлені на виставці предмети побуту дозволили йому встановити зв'язок між знахідками в місцях колишніх таборів і щоденниковими записами, які збереглися в його родині", - розповідає Лєна Зоммерфельд.

Серед експонатів виставки є не тільки ложки або гребінці, а й експонати більшого розміру. Ціла віконна рама з колишнього табірного барака дійшла до наших днів неушкодженою лише завдяки тому, що після війни хтось викрав її з території колишнього табору і пристосував для своїх потреб у садовому будиночку на дачі, і лише кілька років тому передав раму земельному відомству з охорони пам'яток.

Організатори спланували експозицію як пересувну виставку - вони вважають, що експонати  мають бути представлені широкому загалу, а не припадати пилом в архівах.

У Берліні виставка працюватиме до 31 січня 2021 року, після чого переміститься до земельного археологічного музею Бранденбурга.

 

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Злочини нацизму: що відкопали під Берліном (14.08.2020)

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    Чистити картоплю - начебто й не найтяжча робота. Але подивіться, скільки її, цієї картоплі, треба було начистити, аби наповнити величезну баддю! Та й фотографія явно "постановочна", пропагандистська: білі комірці, новенькі робітничі халати (хоча й із акуратно пришитим знаком OST)... А намисто! Хто ж таке одягає, коли чистить картоплю?

  • Остарбайтери: фото з архіву російського товариства Меморіал

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    Тимчасовий паспорт остарбайтера німецькою та українською мовами

  • Остарбайтери: фото з архіву російського товариства Меморіал

    Остарбайтери: долі й документи

    Спеціальний німецько-російський розмовник у картинках для остарбайтерів та їхніх німецьких господарів. Лише найнеобхідніше: сковорідка, черпак, тертушка, а далі: приберіть це, помийте те, одягайтеся акуратно тощо.

  • Остарбайтери: фото з архіву російського товариства Меморіал

    Остарбайтери: долі й документи

    Читання листів. Схоже, що і це - явно "постановочна" фотографія. Акуратні зачіски, на дівчатах - вочевидь, вихідні, найкращі сукні, одна з них тримає листа так, як його зазвичай не тримають. Можливо, світлина була зроблена на прохання самих "східних працівниць" для рідних в Україні - аби показати, що в Німеччині у них усе чудово.

  • Остарбайтери: фото з архіву російського товариства Меморіал

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    "Великодній привіт з Німеччини": святкова листівка українською мовою, надіслана рідним. Також усе чудово: квітучий сад, щаслива дівчина з букетом. Із реальним життям у "третьому рейху" це мало небагато спільного. І, до речі, все листування підлягало цензурі.

  • Остарбайтери: фото з архіву російського товариства Меморіал

    Остарбайтери: долі й документи

    Посвідчення робітника сталеливарного заводу - остарбайтера Рилька.

  • Остарбайтери: з архіву Меморіалу

    Остарбайтери: долі й документи

    Лист Тані Остапенко з табору для остарбайтерів в Нюрнберзі мамі і сестрам в тодішній Дніпропетровськ: "Передаю вам нудний самотній (закреслено) привіт..."

  • Остарбайтери: з архіву Меморіалу

    Остарбайтери: долі й документи

    За допомогою таких листівок вже колишніх остарбайтерів вмовляли повернутися з переможеної Німеччини додому, до СРСР. У листівці називають "брудним фашистським наклепом" розмови, що "при поверненні на батьківщину вони нібито піддадуться репресіям з боку органів влади", опиняться в тюрмах, таборах, будуть вислані в Сибір "на важкі роботи". На жаль, у багатьох випадках було саме так.

  • Книга Знак не зітреться

    Остарбайтери: долі й документи

    Обкладинка російського видання книги "Знак не зітреться". Зараз в Німеччині вона вийшла німецькою мовою.

    Автор: Єфім Шуман


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Понад 300 предметів, виявлених під час розкопок на місці нацистських таборів для остарбайтерів, вперше представлені на виставці у Берліні. Ці унікальні артефакти - німі свідки злочинів 75-річної давнини. Виставку зробили пересувною, щоб її побачили якомога більше людей.

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