Розкопки на місці колишніх нацистських таборів: унікальна виставка в Берліні

На перший погляд, це є звичайним будівельним сміттям, що не має жодної цінності. Зім'яті шматки металу, уламки порцелянового посуду, що пролежали десятиліттями в землі. Однак - це лише на перший погляд. Адже насправді це - унікальні артефакти, німі свідки злочинів, які вчинялись 75 років тому, виявлені на місцях нацистських концтаборів у Берліні та у його околицях.

Гребінці, ложки, миски, зубні щітки, уламки колючого дроту і багато чого іншого, - понад три сотні найрізноманітніших предметів побуту оповідають про життя і смерть у таборах, де нацисти утримували людей, вивезених на примусові роботи до Німеччини. Тільки у Берліні кількість примусових робітників могла досягати півмільйона людей, а у всій Німеччині їх кількість оцінюється в щонайменше 13 мільйонів осіб, щонайменше 3,5 мільйона з них - з колишнього СРСР.

У Документаційному центрі з історії примусової праці у час націонал-соціалізму в берлінському районі Шеневайде відкрилася виставка, на якій вперше представлені ці знахідки.

Виставка проходить у колишньому табірному бараку

У колишньому бараці для остарбайтерів

За словами наукової співробітниці центру і однієї з кураторів виставки Лєни Зоммерфельд (Lena Sommerfeld), в одному тільки Берліні у часи націонал-соціалізму налічувалося близько 3000 таборів, в яких утримувалися люди, вивезені на примусові роботи до Німеччини. Розкопки у цих точках ведуться з 1990-х років. Виявлені історичні артефакти відправляють на зберігання до районних і регіональних відомств з охорони пам'яток.

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Нинішня виставка в Берліні - перша спроба наукової систематизації та каталогізації знайденого. На ній представлені понад 300 предметів, виявлених під час будівельних робіт в 20 місцях Берліна і Бранденбурга. На відміну від сільської місцевості, у великих містах ведеться більш інтенсивне будівництво, тож імовірність натрапити на залишки колишніх таборів для вивезених на примусові роботи вища.

Середньостатистичний житель звичайного великого міста має у своєму розпорядженні близько 10 тисяч предметів, пишуть автори каталогу до виставки. А у мільйонів людей, які опинились на примусових роботах в нацистській Німеччині, таких речей були лічені одиниці. Тим жахливіше враження, яке залишається від огляду експонатів у повній тиші колишнього барака: документаційний центр розташований посеред житлового району на сході Берліна - на території практично повністю збереженого табору для остарбайтерів.

Особисті речі остарбайтерів

Робота над створенням виставки тривала дещо більше одного року, розповідає кураторка. Встановити власника того чи іншого предмета через 75 років практично неможливо, хоча на деяких предметах кухонного начиння і зустрічаються написи з іменами.

Кухонне начиння, виявлене під час розкопок на місцях колишніх таборів для остарбайтерів

"Такі виставки нерідко перевантажені текстами, - каже Лєна Зоммерфельд. - І зібрані нами експонати дозволяють відвідувачам поглянути на цю історичну тему під іншим кутом". За її словами, особливо емоційною була розмова з одним з гостей експозиції, який намагався виявити сліди родичів, котрих вивезли на примусові роботи, - в його родинному архіві збереглися листи з Німеччини з проханнями надіслати зубну щітку, ложку і кухоль, які не встигли взяти з собою.

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Одна з кураторок виставки Лєна Зоммерфельд

"І представлені на виставці предмети побуту дозволили йому встановити зв'язок між знахідками в місцях колишніх таборів і щоденниковими записами, які збереглися в його родині", - розповідає Лєна Зоммерфельд.

Серед експонатів виставки є не тільки ложки або гребінці, а й експонати більшого розміру. Ціла віконна рама з колишнього табірного барака дійшла до наших днів неушкодженою лише завдяки тому, що після війни хтось викрав її з території колишнього табору і пристосував для своїх потреб у садовому будиночку на дачі, і лише кілька років тому передав раму земельному відомству з охорони пам'яток.

Організатори спланували експозицію як пересувну виставку - вони вважають, що експонати мають бути представлені широкому загалу, а не припадати пилом в архівах.

У Берліні виставка працюватиме до 31 січня 2021 року, після чого переміститься до земельного археологічного музею Бранденбурга.

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