Розкол у православ'ї докотився і до Німеччини

Троє російських православних єпископів у ФРН вийшли з Православних єпископських зборів Німеччини (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland - OBKD). "На жаль ми змушені тимчасово призупинити співпрацю з OBKD", - зазначив голова німецької єпархії Російської православної церкви за кордоном (РПЦЗ) архієпископ Марк у розмові з інформагенцією KNA у вівторок, 16 жовтня. "Це дуже болісно, однак ми не можемо навіть непрямим чином схвалювати те, що було зроблено проти православ'я в Росії та Україні", - сказав клірик.

Таким чином, єпископи виконують рішення Синоду Російської православної церкви (РПЦ), який у вересні ухвалив вийти зі структур під головуванням Константинопольського патріархату. Це стало реакцією РПЦ на призначення патріархом Варфоломієм своїх представників у Києві та наміру Константинополя надати автокефалію українській церкві.

Архієпископ Марк вбачає можливе вирішення ситуації у "всеправославному розслідуванні цих процесів". На думку Марка, в Україні немає жодного "православного церковного об'єднання", яке би просило Константинополь про автокефалію. "Розкольники не можуть прагнути автокефалії", - стверджує церковник. За його словами, до Константинополя звернулися політики.

До заснованих у 2010 році OBKD належали досі 16 глав єпархій та вікаріїв семи православних церков. Очолює збори представник Константинопольського патріархату, грецький митрополит Августинос. На його думку, "церковні розколи слід вирішувати церковним, а не політичним шляхом". За словами Августиноса, Константинопольський патріархат "як церква-мати має право" і "також є зобов'язаною", дозволити "дочці Україні, яка стала дорослою", жити самостійним життям. "Те, що старша донька Москва цього не сприймає, прикро", - зазначив ієрарх, цитує KNA.