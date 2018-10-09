 Розкол у православ′ї докотився і до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Розкол у православ'ї докотився і до Німеччини

Російські єпископи призупинили роботу в німецькому об'єднанні православних на знак протесту проти намірів Константинополя надати автокефалію українській церкві.

Бані православного храму в німецькому Дармштадті

Бані православного храму в німецькому Дармштадті

Троє російських православних єпископів у ФРН вийшли з Православних єпископських зборів Німеччини (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland - OBKD). "На жаль ми змушені тимчасово призупинити співпрацю з OBKD", - зазначив голова німецької єпархії Російської православної церкви за кордоном (РПЦЗ) архієпископ Марк у розмові з інформагенцією KNA у вівторок, 16 жовтня. "Це дуже болісно, однак ми не можемо навіть непрямим чином схвалювати те, що було зроблено проти православ'я в Росії та Україні", - сказав клірик.

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Про те, які наслідки матиме різка реакція Російської православної церкви на рішення Вселенського патріархату щодо томоса для України, DW розповів німецький дослідник православ'я з Мюнстерського університету Томас Бремер. (16.10.2018)

У Києві радіють початку Вселенським патріархатом надання незалежності православній церкві України. Утім, з опозиційного табору лунає критика такого рішення та застереження щодо можлививх конфліктів. (12.10.2018)

Таким чином, єпископи виконують рішення Синоду Російської православної церкви (РПЦ), який у  вересні ухвалив вийти зі структур під головуванням Константинопольського патріархату. Це стало реакцією РПЦ на призначення патріархом Варфоломієм своїх представників у Києві та наміру Константинополя надати автокефалію українській церкві.

Архієпископ Марк вбачає можливе вирішення ситуації у "всеправославному розслідуванні цих процесів". На думку Марка, в Україні немає жодного "православного церковного об'єднання", яке би просило Константинополь про автокефалію. "Розкольники не можуть прагнути автокефалії", - стверджує церковник. За його словами, до Константинополя звернулися політики.

До заснованих у 2010 році OBKD належали досі 16 глав єпархій та вікаріїв семи православних церков. Очолює збори представник Константинопольського патріархату, грецький митрополит Августинос. На його думку, "церковні розколи слід вирішувати церковним, а не політичним шляхом". За словами Августиноса, Константинопольський патріархат "як церква-мати має право" і "також є зобов'язаною", дозволити "дочці Україні, яка стала дорослою", жити самостійним життям. "Те, що старша донька Москва цього не сприймає, прикро", - зазначив ієрарх, цитує KNA.

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