 Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників.

Суданські військові в Хартумі під час акції протесту

Суданські військові в Хартумі під час акції протесту

Внаслідок розгону суданськими військовими наметового табору протестувальників, які блокували будівлю командування армії в центрі столиці країни міста Хартума, загинуло щонайменше 60 осіб. Про це повідомили в опозиційній Спілці лікарів Судану, інформує у середу, 5 червня, Aljazeera.

Раніше повідомлялось про 35 загиблих

Як повідомлялось, 3 червня суданські військові зробили спробу розігнати протестувальників у центрі Хартума. За даними організаторів акції, при розгоні використовувалися бойові набої. Однак суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу щодо протестувальників.

DW.COM

Військові та опозиція в Судані домовилися про трирічний перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира. До складу тимчасового уряду увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції. (15.05.2019)

Під час розгону суданськими військовими мирної акції протесту поблизу будівлі командування армії в центрі Хартума загинули, за даними лікарів, понад 30 людей. Ще сотні осіб отримали різноманітні поранення. (03.06.2019)

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

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