Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60

Внаслідок розгону суданськими військовими наметового табору протестувальників, які блокували будівлю командування армії в центрі столиці країни міста Хартума, загинуло щонайменше 60 осіб. Про це повідомили в опозиційній Спілці лікарів Судану, інформує у середу, 5 червня, Aljazeera.

Раніше повідомлялось про 35 загиблих.

Як повідомлялось, 3 червня суданські військові зробили спробу розігнати протестувальників у центрі Хартума. За даними організаторів акції, при розгоні використовувалися бойові набої. Однак суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу щодо протестувальників.

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.