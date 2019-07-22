Розгромна перемога партії Зеленського "Слуга народу": що буде з іншими партіями (відео)

Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019)

Партія "Слуга народу" з великим відривом перемагає на дочасних парламентських виборах в Україні. Хто ще проходить до Верховної Ради? Що Зеленський сказав про Вакарчука? Та чи були порушення на виборах?