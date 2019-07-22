 Розгромна перемога партії Зеленського ″Слуга народу″: що буде з іншими партіями (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 22.07.2019

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Розгромна перемога партії Зеленського "Слуга народу": що буде з іншими партіями (відео)

Партія Зеленського "Слуга народу" на дочасних парламентських виборах в Україні здобуває абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді. Фактично для формування коаліції "слугам народу" більше ніхто не потрібен.

Партія Володимира Зеленського може стати першою політсилою в сучасній історії України, яка самостійно сформує уряд

Партія Володимира Зеленського може стати першою політсилою в сучасній історії України, яка самостійно сформує уряд

Електоральна революція триває. "Слуга народу" накопичує політичні рекорди. Понад 40% голосів за списками партій та більше половини мандатів мажоритарників. Отримати цього на парламентських виборах в Україні ще не вдавалося жодній партії. З таким результатом "слуги народу" можуть створити і прецедент однопартійної більшості. Втім, Зе-команда розглядає різні варіанти.

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