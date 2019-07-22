Розгромна перемога партії Зеленського "Слуга народу": що буде з іншими партіями (відео)

Партія Зеленського "Слуга народу" на дочасних парламентських виборах в Україні здобуває абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді. Фактично для формування коаліції "слугам народу" більше ніхто не потрібен.
Партія Володимира Зеленського може стати першою політсилою в сучасній історії України, яка самостійно сформує уряд
Електоральна революція триває. "Слуга народу" накопичує політичні рекорди. Понад 40% голосів за списками партій та більше половини мандатів мажоритарників. Отримати цього на парламентських виборах в Україні ще не вдавалося жодній партії. З таким результатом "слуги народу" можуть створити і прецедент однопартійної більшості. Втім, Зе-команда розглядає різні варіанти.
Те, на що може бути здатною демократія, можна напрочуд виразно спостерігати в Україні. Парламентські вибори закріпили політичний злам, за яким стоїть більше, ніж просто нові обличчя, вважає Бернд Йоганн. (22.07.2019)
Політиків і експертів у Брюсселі "історичні" результати виборів до Верховної Ради не здивували. Вони бачать ризики більшості "Слуги народу", але вказують і на шанси, які це дає Україні. (22.07.2019)
Європейські видання називають вибори до Ради важливими не лише для України, але й для всієї Європи. Утім, сигнал, який надсилають українці, віддавши владу партії "Слуга народу", деякі оглядачі вважають тривожним. (22.07.2019)