Розведення сил у Золотому завершене - ООС

Поблизу населеного пункту Золоте у Луганській області закінчилося розведення сил сторін конфлікту на Донбасі. Це також підтвердили за допомогою безпілотників представники СММ ОБСЄ, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Києві у п'ятницю, 1 листопада.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці номер 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів", - йдеться у повідомленні штабу ООС, опублікованому у соцмережі Facebook.

У штабі запевнили, що у разі загрози життю та здоров'ю, захоплення територій або проникнення бойовиків "військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику".

Розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі розпочалося в Золотому Луганської області 29 жовтня. Далі планується розведення сил у Петрівському на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що розведення там могло б розпочатися 4 листопада у разі семиденного дотримання режиму тиші. Однак пізніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що ця дата розведення сил має бути переглянута через обстріли, зафіксовані поблизу Петрівського 30 жовтня.

Прогрес у розведенні сил в Золотому і Петрівському вважається однією з основних передумов для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та урядів.

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