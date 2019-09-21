 Розведення сил в Золотому майже завершене - міністр оборони України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Розведення сил в Золотому майже завершене - міністр оборони України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк зазначає, що розведення сил поблизу Золотого практично завершилось, але попереджає про затримку з початком процесу у Петрівському через обстріли.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

Як заявив у п'ятницю, 1 листопада, міністр оборони України Андрій Загороднюк, розведення сил і засобів у районі міста Золоте у Луганській області вже завершене. "Зараз уже практично воно (розведення сил і засобів - Ред.) завершене, і повністю територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ", - сказав Загороднюк.

DW.COM

Водночас міністр заявив, що дата розведення сил і засобів біля селища Петрівське Донецької області, запланованого на 4 листопада, має бути переглянута через обстріли. "Дійсно, обстріли були, і тому ми очікуємо перегляду дати, оскільки ми відраховуємо сім днів від обстрілів", - зазначив він.

За словами Загороднюка, останні обстріли в районі планованого розведення військ біля Петрівського зафіксовані 30 жовтня.

Про плани розпочати розведення у Петрівському 4 листопада напередодні оголосив президент України Володимир Зеленський.

У той же день міністр закордоних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з приходом Зеленського до влади в Україні ситуація з розведенням сил на Донбасі зрушила з місця. Генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер (Thomas Greminger) також відзначив прогрес.

Розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі розпочалося в Золотому Луганської області 29 жовтня.

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