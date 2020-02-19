Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (відео)

Селище Пищевик на самому півдні Донеччини. Звідси - тридцять кілометрів до Маріуполя і три - до самопроголошеної ДНР. Прямо у селищі розташований КПВВ "Гнутове" - один з п'яти пунктів пропуску на окупований Донбас. А неподалік - ділянка фронту, на якій невдовзі може відбутись наступний етап розведення військ. Сьогодні у Пищевику - менше двадцяти мешканців. Майже всі - люди похилого віку. Вони звикли до сусідства із прикордонниками і до війни, сліди якої тут буквально на кожному кроці. Що вони думають про можливе розведення військ у Гнутовому?



