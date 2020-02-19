 Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.02.2020

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Політика й суспільство

Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (відео)

Відрізок фронту біля КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя може стати наступною ділянкою розведення військ на Донбасі. Що думають про розведення місцеві мешканці і військові - у репортажі DW.

Військові ЗСУ побоюються ескалації у разі розведення сил на Донбасі (picture-alliance/dpa/TASS/A. Russky)

Військові ЗСУ побоюються ескалації у разі розведення сил на Донбасі

Селище Пищевик на самому півдні Донеччини. Звідси - тридцять кілометрів до Маріуполя і три - до самопроголошеної ДНР. Прямо у селищі розташований КПВВ "Гнутове" - один з п'яти пунктів пропуску на окупований Донбас. А неподалік - ділянка фронту, на якій невдовзі може відбутись наступний етап розведення військ. Сьогодні у Пищевику - менше двадцяти мешканців. Майже всі - люди похилого віку. Вони звикли до сусідства із прикордонниками і до війни, сліди якої тут буквально на кожному кроці. Що вони думають про можливе розведення військ у Гнутовому?


 

DW.COM

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