Розблокування вагонів з "вугіллям з РФ" на Львівщині: постраждали поліцейські

Вісім співробітників Національної поліції України були травмовані під час розблокування залізничних колій у селі Сілець Львівської області, на яких раніше активістами були заблоковані вагони з вугіллям. Підставою для блокування стало те, що, як стверджують активісти "Штабу блокади торгівлі з окупантами", у цих вагонах перевозиться вугілля з Росії.

Під час заходів з розблокування залізничного руху у суботу, 21 вересня, правоохоронці затримали 28 осіб, повідомили у поліції Львівської області. "На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив", - повідомили в поліції.

Правоохоронці та активісти під час блокування залізниці

Під час розблокування залізниці учасники акції завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню, його діагноз уточнюється.

Своєю чергою в "Штабі блокади торгівлі з окупантами" повідомили, що поліція "без жодних попереджень почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів". Серед затриманих був перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Пізніше в штабі повідомили, що затриманих активістів відпустили з поліції.

Під час акції були травмовані правоохоронці

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу щодо блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.