Розблокування вагонів з "вугіллям з РФ" на Львівщині: постраждали поліцейські

Під час розблокування вагонів з "російським вугіллям" у Львівській області поліція затримала 28 людей. Учасники акції завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям.
Вісім співробітників Національної поліції України були травмовані під час розблокування залізничних колій у селі Сілець Львівської області, на яких раніше активістами були заблоковані вагони з вугіллям. Підставою для блокування стало те, що, як стверджують активісти "Штабу блокади торгівлі з окупантами", у цих вагонах перевозиться вугілля з Росії.
Під час заходів з розблокування залізничного руху у суботу, 21 вересня, правоохоронці затримали 28 осіб, повідомили у поліції Львівської області. "На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив", - повідомили в поліції.
Під час розблокування залізниці учасники акції завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню, його діагноз уточнюється.
Своєю чергою в "Штабі блокади торгівлі з окупантами" повідомили, що поліція "без жодних попереджень почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів". Серед затриманих був перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Пізніше в штабі повідомили, що затриманих активістів відпустили з поліції.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу щодо блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.
Економічні наслідки для України від обмеження Росією поставок нафти, нафтопродуктів та вугілля будуть мінімальними, вважають експерти. Адже йдеться лише про отримання дозволу на поставки до України, а не повну заборону. (18.04.2019)