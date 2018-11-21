Родичі жертв МН17 подали позов проти Росії до ЄСПЛ

Родичі 55-ти загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого над Донбасом у липні 2014 року, звернулися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з позовом проти Російської Федерації, повідомила нідерландська телекомпанія NOS. Позов було подано в п'ятницю, 23 листопада.

Родичі жертв авіакатастрофи стверджують, що РФ порушили їхні основні права, збивши літак та перешкоджаючи подальшому розслідуванню. "На думку моїх клієнтів, Росія не надала важливої інформації міжнародній слідчій групі. Потім вона наводила факти, які виявилися неправдивими", - повідомив адвокат Вейру Мева, який надає підтримку родичам жертв.

Адвокат повідомив, що позов поданий 23 листопада - за день до закінчення шести місяців з моменту оприлюднення міжнародною слідчою групою доказів про причетність Росії до катастрофи. За нормами ЄСПЛ, позов повинен бути поданий упродовж шести місяців з моменту, як стали відомі нові факти у справі.

За словами адвоката, розгляд справи може тривати від п'яти до семи років. Мева висловив сподівання, що суд прийме позов до розгляду попри те, що не були вичерпані правові засоби на національному рівні. Однак зробити це в Росії, запевняє адвокат, вкрай складно.

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули.

24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Євросоюз закликав Росію узяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 та повноцінно співпрацювати у рамках її розслідування.