 Родичі жертв авіакатастрофи MH17: Вибачення - єдине, що нам потрібно від Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.06.2019

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Європа

Родичі жертв авіакатастрофи MH17: Вибачення - єдине, що нам потрібно від Росії

Дві нідерландські сім'ї, які втратили близьких внаслідок падіння літака рейсу MH17 на Донбасі, приїхали 19 червня в Утрехт для ознайомлення з новим звітом Об'єднаної слідчої групи. DW поставила їм кілька запитань.

Сілене та Роб Фредрікси

Сілене та Роб Фредрікси - батьки загиблого пасажира MH17 Брайса Фредрікса

В обідню пору 19 червня біля Конгрес-центру в нідерландському Ньївегейні, містечку поряд із Утрехтом, зібралися десятки знімальних груп. Журналісти з Нідерландів, Бельгії, Австралії, Німеччини, Росії, України. У щільному оточенні телекамер та репортерів стояли троє людей. Роббі, Роб і Сілене - хоч і не родичі, але цілком могли б ними стати, якби не трагедія рейсу MH17. 

17 липня 2014 року подружжя з Роттердама - Роб і Сілене Фредрікс - втратило сина. 23-річний Брайс Фредрікс летів тим нещасливим рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур. Разом з ним була і його подруга, 20-річна Дейзі Улерс. Роббі Улерс - її двоюрідний брат - третя особа, яку допитували журналісти біля Утрехта. Роббі, льотчик за професією, разом з батьками Брайса відвідав Донецьк у жовтні 2014-го, через три місяці після падіння літака Malaysia Airlines. Вони повинні були забрати в Нідерланди рештки тіл своїх загиблих родичів.

У Ньївегейн під Утрехтом потерпілі прибули, щоб ознайомитися з новим звітом Об'єднаної слідчої групи (JIT) щодо MH17. Трагедія пасажирського лайнера, схоже, стало їхнім життєвим призначенням. Обличчя Фредріксів знають в усьому світі за теленовинами. Сюжети про цю сім'ю з Роттердама показував навіть американський телеканал CNN. І зараз журналісти їх бомбардують запитаннями. Кілька питань вдалося поставити їм і кореспонденту DW.

DW: Що саме Вам щойно повідомила Об'єднана слідча група?

Роб Фредрікс: Вони надали нам прізвища чотирьох конкретних підозрюваних: трьох росіян і одного українця (Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. - Ред.). Також нам пояснили, в чому конкретно полягає їхня роль у подіях 17 липня 2014 року.

Якби у Вас була можливість особисто поспілкуватися з ймовірними організаторами запуску ракети з "Бука" - Дубинським, Гіркіним, Пулатовим і Харченком, про що б Ви їх запитали?

Скажіть правду. Все, що ми хочемо, це знати правду. І нічого більше.

Судовий процес призначений на 9 березня 2020 року. Однак причетні до трагедії, ймовірно, ніколи не опиняться на лаві підсудних і не понесуть відповідальність. Тому що Росія їх не видасть.

Нам це добре відомо. Але ми сподіваємося, що можливо, прийде інший російський лідер... Тобто, коли Путін піде, прийдуть справжні люди і вони візьмуть на себе відповідальність за це.

А як Ви оцінюєте роль України в цьому процесі?

Частина відповідальності лежить і на Україні. Українці повинні були закрити повітряний простір (у зоні конфлікту на сході України. - Ред.). Але саме Росія надіслала туди "Бук". Це вони натиснули на кнопку. Однак у катастрофі є й частка провини України, не тільки Росія винна. Та українці хоча б підтвердили, що зробили помилку, не закрили повітряний простір. І це питання для нас є з'ясованим. Якби Росія сказала: ок, ми це зробили, тоді б усе закінчилося. Вибачення - це єдине, що ми хочемо отримати.

Наближається п'ята річниця катастрофи рейсу MH17. Чи планують сім'ї загиблих пам'ятні заходи з цього приводу?

Мені про це невідомо. Але ми хотіли би поїхати на Донеччину - туди, де впав літак. Зараз це неможливо. Адже там, як і раніше війна.

Ви турбуєтеся просвою безпеку чи Вам не дозволений доступ в той район?

Нідерланди дають нам дозвіл поїхати туди. Але це пов'язано з великими труднощами для нас.

Війна на Донбасі між Україною та проросійськими сепаратистами все ще триває. Якби ви зустріли президента Путіна, які слова Ви б йому сказали?

Не було б проблем, якби Російська Федерація сказала: "Ок, це була помилка". І принесла свої вибачення, взявши на себе відповідальність за те, що трапилося. Але не брешіть, не відбріхуйтесь. Скажіть, як є. Ми хочемо знати правду. Це все, чого я хочу. Чого ми хочемо. І тоді в цьому буде поставлено крапку.

Роб Улерс

Роб Улерс (праворуч)

До розмови підключається Роббі Улерс, якого Роб називає родичем

DW: Що нового Ви дізналися сьогодні, окрім прізвищ чотирьох підозрюваних і доказів проти них?

Роббі Улерс: Ми побачили докази, зібрані в соцмережах. Нові записи телефонних переговорів (між організаторами пуску. - Ред.). Нові фото, важливі в цій справі. І жорсткі докази, які будуть використані в суді.

Як Ви розцінюєте те, що представники Росії не беруть участі в розслідуванні?

Це Об'єднана слідча група. І є багато питань з приводу участі-неучасті тих чи інших країн в розслідуванні. Збір даних у цій справі проводиться й іншими людьми і організаціями, що не входять до слідчої групи. Я був засмучений тим, що Росія, на відміну від України, не ввійшла в Об'єднану слідчу групу. Але також мене засмутило те, що малайзійський президент (насправді прем'єр-міністр Махатхір Мохамад. - Ред.) поставив під сумнів певні висновки, яких дійшла Об'єднаної слідча група. Адже докази настільки очевидні.

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Як ви розцінюєте те, як сприяла Росія розслідуванню в ці пять років?

Ви знаєте, росіяни - дуже горді. Вони також не дуже балакучі. На відміну від тих же американців. І якщо ви чогось від когось хочете, то перш ніж вказувати на нього пальцем, просто сядьте з ними за стіл. А цього не сталося. На жаль, Росія була не дуже балакучою з приводу цієї ситуації з самого початку. Але давайте почекаємо, що буде.

Ви вірите в те, що названих сьогодні чотирьох людей ми побачимо в нідерладському суді?

Ні. Росія дуже велика. У відпустку росіянам не потрібно їхати в Іспанію. Можна поїхати куди завгодно. У Санкт-Петербург, наприклад.

Сілене Фредрікс сказала: "ми чекали цього дня п'ять років, і нарешті він настав". Чому Ви вважаєте цей день визначним?

Сьогодні ми переконалися, що наша віра в закон - не марна. Ми віримо в суд. У жовтні 2014 року в мене відбулася зустріч з проросійськими повстанцями на Донбасі. Коли я побачив цих людей, я зрозумів, що в цьому регіоні немає Бога і немає закону. І причина, з якої ми хочемо, щоб цей процес тривав, полягає в тому, що ми - Голландія. У нас прийнято судити людей, які приносять шкоду іншим.

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