 Родичі активіста Ельвіна Ісаєва закликають СБУ розслідувати його викрадення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Новини

Родичі активіста Ельвіна Ісаєва закликають СБУ розслідувати його викрадення

Захист та родичі депортованого в Баку блогера Ельвіна Ісаєва вважають, що він міг бути викрадений з України, і просять Службу безпеки розслідувати цю справу. Зараз активіст знаходиться в СІЗО в Азербайджані.

СБУ закликають розслідувати зникнення активіста

СБУ закликають розслідувати зникнення активіста

Захист і родичі азербайджанського активіста Ельвіна Ісаєва, депортованого з України до Баку, закликають Службу безпеки України розслідувати його викрадення. Про це вони заявили у понеділок, 16 грудня, під час пресконференції у Києві.

Брат Ісаєва Мірджаліл Міраскер Огли Гасанов повідомив, що той приїхав до України через загрозу депортації в Азербайджан з Росії через критику влади, передає агенція "Українські новини". Він зазначив, що Ісаєв з 2015 року займається блогерством, а з 2018 року став особливо критикувати політику влади Азербайджану, після чого неодноразово отримував погрози від влади і діаспори в Санкт-Петербурзі, де він жив раніше.

"12 грудня ввечері ми встановили, що Ельвін перестав виходити на зв'язок. Ми боялися, що його можуть викрасти. З 13 грудня ми його шукаємо, нам не говорять, куди він поїхав. Мені дзвонили і сказали, що його затримали співробітники СБУ і відвезли в невідомому напрямку. Ми звернулися в СБУ, але нам поки відповіді ніхто не дав", - зазначив Гасанов. Він наголосив, що про депортацію Ісаєва повідомила азербайджанська влада, однак в Україні цього не підтверджують.

Адвокатка Ісаєва Олена Кононець повідомила, що звернулася в СБУ з заявою про злочин щодо її клієнта і просить розслідувати його викрадення. "Я звертаюся до спецслужб - дайте відомості, де знаходиться людина? Він не порушив митний кордон, законодавство, умови перебування. Правоохоронні органи не хочуть розслідувати викрадення Ісаєва Ельвіна. Як таке можливо?" - зазначила вона і додала, що терміни перебування активіста в Україні не були порушені. Адвокатка також зазначила, що захист Ісаєва звертатиметься в ООН, а також до Європейського суду з прав людини.

Депортацію з України підтвердили в Азербайджані

Напередодні Державна міграційна служба Азербайджану повідомила, що 12 грудня Ельвіна Ісаєва депортували в Азербайджан з України за порушення міграційного законодавства. Через день суд Баку затримав його у рамках розслідування "тяжких злочинів", активіста помістили в слідчий ізолятор.

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Палестинський інженер Дірар Абу-Сісі у четвер постав перед судом міста Петах-Тіква. Він заявив, що є невинуватим. Тим часом, його адвокат та сестра тепер однозначно стверджують: викрадення здійснювали українські служби. (31.03.2011)

Ісаєв мешкав в Росії і як блогер критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва і розповідав про корупцію в країні. У серпні 2019 року суд в Баку виніс рішення про затримання Ісаєва. Тоді ж в РФ визнали "незаконно виданим" і вилучили російський паспорт Ісаєва, а 26 серпня 2019 року суд в Санкт-Петербурзі постановив видворити блогера з країни й відправив його в Центр тимчасового утримання іноземних громадян.

Втім, на початку вересня депортація Ісаєва з РФ до Азербайджану була призупинена в результаті втручання Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" задля вжиття забезпечувальних заходів для гарантування безпеки. Ісаєва звільнили з Центру тимчасового утримання. Правозахисники, однак попереджали, що активіста можуть викрасти, щоб повернути в Азербайджан. Після цього Ісаєв виїхав до України.

Це не перший можливий випадок викрадення іноземних активістів в Україні. У 2011 році сестра і адвокат палестинського інженера Дірара Абу-Сісі заявили, що його викрали в Україні українські спецслужби. Згодом він опинився в ізраїльській тюрмі.

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