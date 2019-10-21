Родина Олега Гладковського внесла за нього заставу в понад 10 мільйонів гривень

Родина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який також є президентом автомобілебудівної корпорації "Богдан Моторс", внесла за нього заставу розміром 10,6 мільйона гривень. Про це у понеділок, 21 жовтня, повідомив його адвокат Руслан Волинець, передає агенція "Українські Новини".

"Внесли (заставу - Ред.). Триває процес оформлення документів", - сказав він. Гладковський поки залишається в СІЗО, оскільки немає ще підтверджуючих документів.

Нагадаємо, 17 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Гладковського в аеропорту "Бориспіль". Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків.

Слідство вважає, що експосадовець використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", кінцевим власником якої був сам. Зокрема, слідство вважає, що Гладковскьий забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 10,62 мільйона гривень, ідеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

У корпорації "Богдан" відкинули ці обвинувачення. Там наголосили, що вихід "Богдан Моторс" на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. "Конкурентна ціна від "Богдану", яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів", - йдеться у повідомленні підприємства.

21 жовтня корпорація поінформувала послів країн Великої Сімки щодо "продовження політично вмотивованих дій та безпідставних звинувачень на адресу Гладковського та підприємств, які входять до корпорації".

Також детективи НАБУ встановили, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому начетбо було достовірно відомо. За 2016-2018 роки він не задекларував її доходи на суму 164,5 тисячі доларів.

Як повідомлялося, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджувалося, що Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-"прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягав щонайменше 250 мільйонів гривень. Гладковського було звільнено з посади першого заступника секретаря РНБО 4 березня.