 Родина вбитого в Берліні чеченця просить надати їй захист | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

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Новини

Родина вбитого в Берліні чеченця просить надати їй захист

"Страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили батьківщину, виправданий", - заявили родичі вбитого в Берліні учасника війни в Чечні Зелімхана Хангошвілі.

Зелімхан Хангошвілі

Зелімхан Хангошвілі

Родичі колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вбитого в Берліні, попросили надати їм захист. Про це йдеться в заяві, яку надали DW адвокати родини Хангошвілі в понеділок, 22 червня.

"Ми вимагаємо, щоби тим з нас, хто досі не отримав захист, він нарешті, був наданий у Німеччині та, відповідно, в Швеції", - йдеться в заяві. "На жаль, минулого року ми з болем усвідомили, що страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили свою батьківщину, виправданий", - відзначає родина Хангошвілі.

Похорон Зелімхана Хангошвілі в Грузії

Похорон Зелімхана Хангошвілі в Грузії

Родичі вбитого висловлюють радість через те, що "після ретельного розслідування" Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення. "Слідство з'ясувало, що наш батько, брат та чоловік був убитий на замовлення російської влади", - йдеться в заяві.

Федеральна прокуратура Німеччини обвинуватила РФ в замовному вбивстві

Громадянин Грузії чеченського походження Зелімхан Хангошвілі був застрелений у парку Малий Тіргартен у самому центрі Берліна 23 серпня 2019 року. Імовірного вбивцю вдалося затримати того ж дня завдяки свідкам. У середині червня Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти російської влади обвинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, який раніше був оголошений у РФ у розшук за обвунуваченням у тероризмі.

Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі) був польовим командиром під час другої чеченської війни. Він утік до Німеччини після того, як у 2015 році на нього було вчинено напад. Дружина Хангошвілі разом з дітьми приїхала до Німеччини в липні 2017 року. Спочатку родині відмовили в отриманні політичного притулку в ФРН. Але в листопаді 2019 року стало відомо, що вдова Хангошвілі та його діти отримали статус біженців у Німеччині. Брат Хангошвілі разом зі своєю родиною проживає в Швеції.

Нагадаємо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що не виключає санкції проти РФ через вбивство Хангошвілі.

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