Родина вбитого в Берліні чеченця просить надати їй захист

"Страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили батьківщину, виправданий", - заявили родичі вбитого в Берліні учасника війни в Чечні Зелімхана Хангошвілі.
Родичі колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вбитого в Берліні, попросили надати їм захист. Про це йдеться в заяві, яку надали DW адвокати родини Хангошвілі в понеділок, 22 червня.
"Ми вимагаємо, щоби тим з нас, хто досі не отримав захист, він нарешті, був наданий у Німеччині та, відповідно, в Швеції", - йдеться в заяві. "На жаль, минулого року ми з болем усвідомили, що страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили свою батьківщину, виправданий", - відзначає родина Хангошвілі.
Родичі вбитого висловлюють радість через те, що "після ретельного розслідування" Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення. "Слідство з'ясувало, що наш батько, брат та чоловік був убитий на замовлення російської влади", - йдеться в заяві.
Федеральна прокуратура Німеччини обвинуватила РФ в замовному вбивстві
Громадянин Грузії чеченського походження Зелімхан Хангошвілі був застрелений у парку Малий Тіргартен у самому центрі Берліна 23 серпня 2019 року. Імовірного вбивцю вдалося затримати того ж дня завдяки свідкам. У середині червня Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти російської влади обвинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, який раніше був оголошений у РФ у розшук за обвунуваченням у тероризмі.
Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі) був польовим командиром під час другої чеченської війни. Він утік до Німеччини після того, як у 2015 році на нього було вчинено напад. Дружина Хангошвілі разом з дітьми приїхала до Німеччини в липні 2017 року. Спочатку родині відмовили в отриманні політичного притулку в ФРН. Але в листопаді 2019 року стало відомо, що вдова Хангошвілі та його діти отримали статус біженців у Німеччині. Брат Хангошвілі разом зі своєю родиною проживає в Швеції.
Нагадаємо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що не виключає санкції проти РФ через вбивство Хангошвілі.