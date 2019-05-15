Робітничі спеціальності: скільки платять у Німеччині

Ми вже розповідали про те, як влаштуватися на роботу у Німеччині без вищої освіти. І показували, де знайти перелік робітничих спеціальностей, на які існує високий попит. А ось скільки заробляють фахівець з електроніки, будівельник, машиніст? Відповіді на ці запитання можна знайти в актуальному аналізі онлайн-порталу StepStone, який щорічно проводить масштабне дослідження ринку праці і публікує доповідь про зарплати.

Скільки заробляє садівник в Німеччині

Так ось, у 2019 році середня зарплата фахівців технічних і робітничих професій у Німеччині становить 43 тисячі євро. Але сприятлива кон'юнктура позначається далеко не на всіх, підкреслюють експерти. У найвигіднішій фінансовій ситуації перебувають фахівці середньої ланки - вони отримують в середньому 58 тисяч євро на рік до сплати податків. Це результат праці, яку вони інвестували в своє профнавчання, а також нагорода за те, що вони взяли на себе підвищену відповідальність - у такого робітника у підпорядкуванні перебувають інші фахівці. У німецькій системі освіти ця кваліфікація називається Meister або Techniker.

З усіх робітничих професій найвища зарплата у електротехніка. За запитом DW StepStone надав список найбільш високооплачуваних робочих професій. Серед них, крім електротехніка, - слюсар-мехатронік, фахівець з електроніки, токар, механік-інструментальник, технолог-монтажник, машиніст, слюсар-механік та муляр.

Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43,6 тисячі євро. А ось до робітників із низьким рівнем зарплат можна віднести садівника: фахівець з догляду за садом та іншими озелененими об'єктами отримує трохи більше 32 тисяч євро. Можна було б припустити, що у садівника завжди є можливість заробити, так би мовити, за рахунок халтури на стороні, але до чого це може привести, ми також вже розповідали.

Що впливає на розмір зарплати у ФРН

У своєму дослідженні StepStone проаналізував зарплати близько 85 тисяч фахівців із професійною та вищою освітою. Незалежно від галузі, на рівень зарплати завжди впливає розмір компанії. У той час як концерни платять робітникам в середньому понад 51 тисячу євро, фірми з чисельністю співробітників до 500 людей готові запропонувати лише зарплату на 20 відсотків меншу. Другий фактор - географія. У Баден-Вюртемберзі та Гессені зарплати фахівців із профосвітою перевищують 46 тисяч євро на рік. Зовсім інша справа на сході країни: у землі Саксонія-Ангальт середня зарплата робітників ледь перевищує 31 тисячу євро. Ще більш помітна різниця по містах: якщо у Бремені такий фахівець в середньому отримує близько 54,5 тисячі євро, то у Лейпцигу - всього 32,6 тисячі євро.