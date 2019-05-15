 Робітничі спеціальності: скільки платять у Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.05.2019

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Економіка

Робітничі спеціальності: скільки платять у Німеччині

Які зарплати у німецьких робітників? Онлайн-портал StepStone назвав найбільш високооплачувані сфери.

Муляри у Німеччині мають одну із найвищих зарплат серед працівників робітничих спеціальностей

Ми вже розповідали про те, як влаштуватися на роботу у Німеччині без вищої освіти. І показували, де знайти перелік робітничих спеціальностей, на які існує високий попит. А ось скільки заробляють фахівець з електроніки, будівельник, машиніст? Відповіді на ці запитання можна знайти в актуальному аналізі онлайн-порталу StepStone, який щорічно проводить масштабне дослідження ринку праці і публікує доповідь про зарплати.

Скільки заробляє садівник в Німеччині

Так ось, у 2019 році середня зарплата фахівців технічних і робітничих професій у Німеччині становить 43 тисячі євро. Але сприятлива кон'юнктура позначається далеко не на всіх, підкреслюють експерти. У найвигіднішій фінансовій ситуації перебувають фахівці середньої ланки - вони отримують в середньому 58 тисяч євро на рік до сплати податків. Це результат праці, яку вони інвестували в своє профнавчання, а також нагорода за те, що вони взяли на себе підвищену відповідальність - у такого робітника у підпорядкуванні перебувають інші фахівці. У німецькій системі освіти ця кваліфікація називається Meister або Techniker.

З усіх робітничих професій найвища зарплата у електротехніка. За запитом DW StepStone надав список найбільш високооплачуваних робочих професій. Серед них, крім електротехніка, - слюсар-мехатронік, фахівець з електроніки, токар, механік-інструментальник, технолог-монтажник, машиніст, слюсар-механік та муляр.

Машиніст у Німеччині в середньому отримує 43,6 тисячі євро. А ось до робітників із низьким рівнем зарплат можна віднести садівника: фахівець з догляду за садом та іншими озелененими об'єктами отримує трохи більше 32 тисяч євро. Можна було б припустити, що у садівника завжди є можливість заробити, так би мовити, за рахунок халтури на стороні, але до чого це може привести, ми також вже розповідали.

Infografik Verdienst Deutscher Arbeiter UK

Що впливає на розмір зарплати у ФРН

У своєму дослідженні StepStone проаналізував зарплати близько 85 тисяч фахівців із професійною та вищою освітою. Незалежно від галузі, на рівень зарплати завжди впливає розмір компанії. У той час як концерни платять робітникам в середньому понад 51 тисячу євро, фірми з чисельністю співробітників до 500 людей готові запропонувати лише зарплату на 20 відсотків меншу. Другий фактор - географія. У Баден-Вюртемберзі та Гессені зарплати фахівців із профосвітою перевищують 46 тисяч євро на рік. Зовсім інша справа на сході країни: у землі Саксонія-Ангальт середня зарплата робітників ледь перевищує 31 тисячу євро. Ще більш помітна різниця по містах: якщо у Бремені такий фахівець в середньому отримує близько 54,5 тисячі євро, то у Лейпцигу - всього 32,6 тисячі євро.

  • Дегустатори піцци

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Дегустатори піцци

    У шанувальників піцци є можливість не тільки поїсти, але й підзаробити. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира якого розташована у німецькому Білефельді, щорічно запрошує на роботу мешканців цього міста. Близько 4000 дегустаторів допомагають компанії визначити кулінарні вподобання покупців.

  • Брехун

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Професійні брехуни

    Вакансія для тих, хто вміє обманювати. В агентстві Alibi-Profi шукають акторів, сценаристів та дизайнерів. Тут займаються фальшуванням фотографій, складають запрошення на вигадані ділові зустрічі, надсилають несправжні листівки з відпустки - тобто допомагають своїм клієнтам з алібі. Ця фірма існує в Бремені з 1999 року, сьогодні в неї кілька тисяч співробітників по всій Європі.

  • Чоловік з дезодорантом

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Нюхарі

    Німецькі компанії Beiersdorf та Henkel, що випускають косметику та товари побутової хімії, мають у своєму штаті унікальних фахівців Geruchsforscher (нюхарів). Їхнє завдання полягає у тому, щоб нюхати пахви людей, котрі тестують дезодоранти. Заробіток - до 3220 євро брутто. Кандидати на цю вакансію повинні мати щонайменше три роки освіти на факультеті біології чи біотехнологій.

  • Фуд-стиліст

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Фуд-стилісти

    Гарно викласти їжу для фотографій - справжнє мистецтво. Саме цією справою щодня й займаються фуд-стилісти. Таких спеціалістів потребують в ресторанах, книжкових видавництвах та в агентствах з просування у соціальних мережах. Освіта кухаря, кондитера чи фотографа є бажаною.

  • Випробувач еротичних товарів

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Випробувачі еротичних товарів

    Тестувати потрібно не тільки дезодоранти, але й секс-іграшки. Німецький виробник еротичних товарів Vinico шукає співробітника старшого 18 років, який готовий випробовувати товари на свій вибір та залишати про них конструктивні відгуки.

  • Прибиральники на місці злочинів

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Прибиральники на місці злочинів

    За цю важку працю прибиральники отримують близько 2700 євро без вирахування податків. Кандидат на цю вакансію повинен не тільки вміти добре відчищати поверхні, але й мати особливі знання, які можна отримати у берлінській клініговій компанії Heistermann.

  • Модель Шон Росс

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Нестандартні моделі

    На цій світлині - альбінос Шон Росс з США, який уславився через свою "специфічну" зовнішність. Тепер таких моделей шукають й в Німеччині. Берлінське агентство Misfit Models просить надсилати кілька фотографій та коротку розповідь про себе.

  • Ключі

    Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині

    Наглядачі за житлом

    Найбільше наглядачів (Haushüter) потребують пенсіонери, які на тривалий час кудись їдуть та бояться залишати свій будинок чи квартиру без нагляду. За місяць такої роботи обіцяють заплатити 450 євро. Фахівець має перевіряти поштову скриньку, поливати квіти, годувати домашніх тварин.

    Автор: Ксенія Сафронова


 

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Посилання в інтернеті

Positivliste німецькою мовою

Доповідь StepStone про зарплати у Німеччині

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