Робітники на даху Нотр-Даму курили попри заборону

Компанія, що відповідала за встановлення будівельних лісів на даху собору Паризької Богоматері, визнала той факт, що деякі з її співробітників курили на місці робіт до виникнення пожежі, яка завдала культовій споруді чималої шкоди. Це у середу, 24 квітня, підтвердили у самій компанії після того, як інформація про такі випадки з'явилася у виданні Le Canard Enchaine.
У компанії повідомили, що робітники зізналися поліції про порушення заборони на куріння на робочому місці, однак наголосили, що куріння не було причиною виникнення пожежі. "Я можу підтвердити, що саме це вони повідомили поліції, - заявив речник компанії Le Bras Freres, цитує агентство dpa. - Ми шкодуємо, що вони порушили заборону на куріння, але це факт".
Також речник компанії, який попросив не називати його імені, заявив журналістам: "Ми не думаємо, що недопалок призвів до пожежі у Нотр-Дамі". За його словами, вогонь спалахнув найвірогідніше всередині будівлі, а сталося це аж за годину після того, як робітники залишили місце роботи. Зараз компанія задіяна до термінових робіт з усунення завданої шкоди, додав речник.
Згідно з даними Le Canard Enchaine, слідчі вважають, що найбільш вірогідною причиною пожежі, яка зруйнувала дах і шпиль собору, стало коротке замикання.
Раніше телеканал CNN повідомляв з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що пожежа почалася на даху cобору Паризької Богоматері неподалік від основи шпиля. До таких висновків, стверджують журналісти, слідчі дійшли, проаналізувавши відеокадри аматорської зйомки і опитавши свідків.
Також, за інформацією CNN, слідство детально вивчає роботу датчиків пожежної сигналізації, які, вочевидь, не спрацювали належним чином. До часу виявлення пожежі висота вогню становила вже три метри, що ускладнило його швидке гасіння. Співробітники служби безпеки собору почули перший сигнал тривоги о 18:15 та перевірили ймовірне місце пожежі, але не побачили вогню. Лише о 18:43 після повторного сигналу тривоги вони піднялися нагору, де і виявили пожежу.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Початок катастрофи
У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Завалився центральний шпиль
Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Невситиме полум'я
Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Біль вечірнього Парижа
Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Безсилі пожежники
На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Врятувати хоч щось
Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Вцілілі башти західного фасаду
Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.
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Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Розпач парижан
Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.
Автор: Валерій Сааков