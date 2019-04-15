Робітники на даху Нотр-Даму курили попри заборону

Компанія, що відповідала за встановлення будівельних лісів на даху собору Паризької Богоматері, визнала той факт, що деякі з її співробітників курили на місці робіт до виникнення пожежі, яка завдала культовій споруді чималої шкоди. Це у середу, 24 квітня, підтвердили у самій компанії після того, як інформація про такі випадки з'явилася у виданні Le Canard Enchaine.

У компанії повідомили, що робітники зізналися поліції про порушення заборони на куріння на робочому місці, однак наголосили, що куріння не було причиною виникнення пожежі. "Я можу підтвердити, що саме це вони повідомили поліції, - заявив речник компанії Le Bras Freres, цитує агентство dpa. - Ми шкодуємо, що вони порушили заборону на куріння, але це факт".

Також речник компанії, який попросив не називати його імені, заявив журналістам: "Ми не думаємо, що недопалок призвів до пожежі у Нотр-Дамі". За його словами, вогонь спалахнув найвірогідніше всередині будівлі, а сталося це аж за годину після того, як робітники залишили місце роботи. Зараз компанія задіяна до термінових робіт з усунення завданої шкоди, додав речник.

Згідно з даними Le Canard Enchaine, слідчі вважають, що найбільш вірогідною причиною пожежі, яка зруйнувала дах і шпиль собору, стало коротке замикання.

Раніше телеканал CNN повідомляв з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що пожежа почалася на даху cобору Паризької Богоматері неподалік від основи шпиля. До таких висновків, стверджують журналісти, слідчі дійшли, проаналізувавши відеокадри аматорської зйомки і опитавши свідків.

Також, за інформацією CNN, слідство детально вивчає роботу датчиків пожежної сигналізації, які, вочевидь, не спрацювали належним чином. До часу виявлення пожежі висота вогню становила вже три метри, що ускладнило його швидке гасіння. Співробітники служби безпеки собору почули перший сигнал тривоги о 18:15 та перевірили ймовірне місце пожежі, але не побачили вогню. Лише о 18:43 після повторного сигналу тривоги вони піднялися нагору, де і виявили пожежу.