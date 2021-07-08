Робочий час

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше

Завдяки двом експериментам ісландці довели, що скорочений робочий тиждень - це добре як для продуктивності праці, так і для здоров’я працівників. Зарплата при цьому, звичайно ж, не скорочується.