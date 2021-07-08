Робочий час

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Білоруській опозиції дозволили провести 26 квітня демонстрацію "Чорнобильський шлях", але в іншому місці та в інший час, ніж просили організатори. В опозиції це назвали знущанням над пам'яттю загиблих від катастрофи.