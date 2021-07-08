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Робочий час

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "робочий час".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше 08.07.2021

Завдяки двом експериментам ісландці довели, що скорочений робочий тиждень - це добре як для продуктивності праці, так і для здоров’я працівників. Зарплата при цьому, звичайно ж, не скорочується.
Співробітники Porsche зможуть самі визначати, звідки працюватимуть

Співробітники Porsche зможуть самі визначати, звідки працюватимуть 16.05.2021

Співробітники Porsche зможуть вибирати, працюватимуть в офісі чи деінде, до 12 робочих днів на місяць. Новація, звісно ж, не стосуватиметься робітників, які працюють на конвеєрі.
Куріння на роботі: шеф надає некурцям додаткову відпустку

Куріння на роботі: шеф надає некурцям додаткову відпустку 25.09.2020

У Німеччині спричинило дискусії рішення ресторатора надавати своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?
Суд ЄС: Працедавці повинні фіксувати робочий час повністю

Суд ЄС: Працедавці повинні фіксувати робочий час повністю 14.05.2019

Європейський суд вирішив, що працедавці в країнах ЄС повинні повністю фіксувати робочий час своїх працівників, а не лише понаднормові години.

Як заробляти мільйони, не слухаючи начальника (03.05.2019) 03.05.2019

Приходити на роботу, коли заманеться, і самим собі призначати зарплату... І при цьому заробляти мільйони! Як таке можливо?

Томос-турне Петра Порошенка (21.01.2019) 22.01.2019

Єдину помісну українську церкву створено і чомусь саме президент України Петро Порошенко у робочий час їздить країною, щоб показати вірянам томос. На такі зустрічі автобусами звозять людей - заявляють спостерігачі.
В Австрії дозволили 12-годинний робочий день: як це працюватиме

В Австрії дозволили 12-годинний робочий день: як це працюватиме 06.07.2018

Керівні партії Австрії, попри протести, ухвалили скандальний закон, яким дозволяється подовжувати робочий день до 12 годин. Обіцяють: права працівників захистять.
У ФРН найбільша профспілка розширила попереджувальний страйк

У ФРН найбільша профспілка розширила попереджувальний страйк 09.01.2018

Профспілка працівників промислового сектора в Німеччині вимагає для працівників підвищення зарплат та можливості працювати меншу кількість годин на тиждень. У попереджувальному страйку беруть участь десятки тисяч людей.
Бундестаг схвалив заборону держслужбовцям ховати обличчя

Бундестаг схвалив заборону держслужбовцям ховати обличчя 28.04.2017

Німецькі державні службовці та солдати не зможуть ховати свої обличчя у робочий час. Крім того, німецький парламент ухвалив низку норм, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Влада Мінська перенесла опозиційну акцію Чорнобильський шлях на робочий час

Влада Мінська перенесла опозиційну акцію "Чорнобильський шлях" на робочий час 17.04.2017

Білоруській опозиції дозволили провести 26 квітня демонстрацію "Чорнобильський шлях", але в іншому місці та в інший час, ніж просили організатори. В опозиції це назвали знущанням над пам'яттю загиблих від катастрофи.
Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток

Хто відпочиває найдовше: рейтинг країн за тривалістю відпусток 10.08.2016

Відпустка щомісяця? Певно, про це мріє кожен. Однак кількість днів відпустки встановлюється законом та відрізняється від країни до країни. Компанія Mercer з'ясувала, де відпусткових днів надають найбільше.
ЄСПЛ підтвердив право звільняти з роботи за сидіння в Facebook

ЄСПЛ підтвердив право звільняти з роботи за "сидіння" в Facebook 12.01.2016

Мала палата ЄСПЛ не задовольнила позов румунського інженера, якого звільнили з роботи за використання соцмереж для приватних цілей у робочий час.
Співробітники BMW отримали право на недоступність

Співробітники BMW отримали "право на недоступність" 17.02.2014

Співробітники німецьких офісів одного з провідних автомобілевиробників Німеччини BMW отримали "право на недоступність". Автовиробник пообіцяв не турбувати їх з робочих питань у певні години доби.
Гнучкий графік робочого часу - дорогий привілей? Не у Німеччині

Гнучкий графік робочого часу - дорогий привілей? Не у Німеччині 01.05.2013

Все більше німецьких фірм пропонують працевлаштування із гнучким графіком робочого часу. Працівникам таким чином легше поєднувати родину, вільний час та професію. Проте свобода має свою ціну.
Хто в ЄС найпрацьовитіший

Хто в ЄС найпрацьовитіший 06.06.2011

Німці відпрацьовують найбільше понаднормових годин на тиждень, якщо порівнювати з іншими країнами єврозони. Утім, це ще не означає, що вони працюють найбільше. За тривалістю річного робочого часу греки їх випереджають.
Експерти: підготовка до виборчої кампанії вказує на вірогідність фальсифікацій

Експерти: підготовка до виборчої кампанії вказує на вірогідність фальсифікацій 12.10.2010

Вибіркова реєстрація виборчими комісіями учасників місцевих виборів, агітація можновладцями в робочий час та неналежне пломбування скриньок для бюлетенів – такі проблеми зафіксували громадські спостерігачі.
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