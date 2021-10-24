 Роботу СММ ОБСЄ на Луганщині блокують | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2021

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Роботу СММ ОБСЄ на Луганщині блокують

В ОБСЄ закликають зняти обмеження на свободу пересування патрулів СММ на території Луганщини, що не підконтрольна Україні.

Symbolbild OSZE-Fahne

Чільні представниці ОБСЄ висловлюють стурбованість "систематичними та неприйнятними перешкодами для свободи пересування, з якими Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні зараз стикається на непідконтрольних територіях України, зокрема в Луганській області". Про це йдеться в заяві чинної голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде та генеральної секретарки ОБСЄ Хельги Марії Шмід, публікованій у суботу, 27 листопада.

Зокрема, протягом минулого тижня рух патрулів СММ ОБСЄ через лінію зіткнення був заблокований збройними формуваннями в кількох місцях у Луганській області та двічі - у Донецькій області, йдеться у заяві.

Представниці ОБСЄ закликали негайно зняти обмеження, "які вийшли на новий рівень, фактично перешкоджаючи діяльності СММ".

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"У рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 зазначено, що СММ має мати безпечний доступ на всій території України. Необмежений та безумовний доступ до всіх територій необхідний для забезпечення ефективного моніторингу та звітності про безпекову ситуацію, а також для виконання інших обов’язкових завдань. Мандат також зобов’язує місію повідомляти про будь-які обмеження її свободи пересування або інші перешкоди для виконання його", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні роботу місії блокували у непідконтрольному Україні Донецьку. 

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