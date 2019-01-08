 Роботи з підняття контейнерів з дна Північного моря затримуються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Роботи з підняття контейнерів з дна Північного моря затримуються

Роботи з підняття з дна Північного моря затоплених контейнерів, які перевозило судно MSC Zoe, затягуються. Фахівці прогнозують, що їх витягатимуть місяцями.

Нідерланди, Північне море, контейнери MCS Zoe

Прибирання на пляжах Нідерландів, куди винесло вантаж зі зниклих контейнерів

У Північному морі затягується підняття сотень контейнерів, які 2 січня змило хвилями з вантажного корабля MSC Zoe. Нідерландські пошуково-рятувальні судна наразі не можуть вийти до місць, де потонули контейнери, повідомив у п'ятницю, 11 січня, речник міністерства інфраструктури й водного господарства Нідерландів.

Один із трьох кораблів ще не може розпочати роботу через складні погодні умови. На другому судні виникли проблеми з обладнанням. Третій корабель вже шукає місце, куди винесло контейнери, у так званому Ваттовому морі - на мілководді Північного моря, передає інформагенція dpa.

MSC Zoe

Товари з утрачених контейнерів на нідерландському узбережжі

Підняття контейнерів з дна Північного моря триватиме місяцями, припускають фахівці. Відомо, що більшість контейнерів лежать на морському дні на північ від нідерландських островів у Ваттовому морі. Ще близько 20 знайшли поблизу німецького острова Боркум.

Загалом у море поблизу Боркума змило близько 270 контейнерів. Їх перевозило вантажне судно MSC Zoe. Корабель ішов під панамським прапором із Португалії в німецький порт Бремергафен. MSC Zoe - одне з найбільших вантажних суден світу. Воно може перевозити до 19 тисяч контейнерів.

Втрачені контейнери були наповнені переважно меблями, іграшками, автозапчастинами й телевізорами. Керівництво швейцарської судноплавної компанії Mediterranean Shipping Company пообіцяло в повному обсязі профінансувати прибирання пляжів. У своїй заяві 5 січня компанія запевнила, що несе відповідальність за пошук усього вантажу "до останнього контейнера".

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