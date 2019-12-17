 Робота у ФРН: влада і бізнес прагнуть залучити більше іноземних фахівців | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2019

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Економіка

Робота у ФРН: влада і бізнес прагнуть залучити більше іноземних фахівців

Дефіцит робочих рук у Німеччині є вкрай високим і має тенденцію до погіршення, тому влада разом з бізнесом і профспілками намагаються знайти вихід із ситуації. Що зміниться вже найближчим часом?

Symbolbild Fachkräftemangel (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Впродовж останніх чотирьох років 430 тисяч біженців знайшли роботу в Німеччині. Серед них - понад 40 тисяч осіб, які паралельно отримують професійну освіту. Але цього недостатньо, щоб покрити дефіцит робочої сили на німецькому ринку праці. Згідно з опитуванням Федерального об'єднання торгово-промислових палат ФРН, для половини німецьких підприємств нестача кваліфікованих працівників є найбільшим ризиком для бізнесу.

І передумов для покращення ситуації поки що не спостерігається. Навпаки: найближчими роками очікується вихід на пенсію великої кількості працівників, що призведе до того, що у 2030 році в країні налічуватиметься близько шести мільйонів вакансій. Німецьким фірмам наразі бракує 250 тисяч фахівців робочих спеціальностей.

Єднання на найвищому рівні

Ця проблема є настільки масштабною, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у понеділок, 16 грудня, скликала у своєму відомстві нараду на найвищому рівні, присвячену дефіциту робочої сили. У ній, окрім міністрів і політиків з усіх федеральних земель ФРН, брали участь представники галузевих об'єднань підприємств, профспілок та Федерального агентства з праці.

Нарада у відомстві федерального канцлера ФРН, 16 грудня 2019 року

Нарада у відомстві федерального канцлера ФРН, 16 грудня 2019 року

Так, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що новий закон про трудову міграцію до ФРН з третіх країн, який набуде чинності з 1 березня 2020 року, є важливим кроком в історії країни. За його словами, вперше за довгу історію усі в країні погодилися з тим, що ФРН потребує робочих рук з-за кордону і нині йдеться лише про те, яким чином можна її якомога краще організувати. Глава Федерального об'єднання союзів німецьких роботодавців (BDA) Інґо Крамер (Ingo Kramer) додав: "Такий консенсус бував рідко".

Зміна парадигми

Згідно з новим законом, кваліфікованим працівникам з-за меж ЄС буде спрощений доступ до німецького ринку праці. Як наголосила Анґела Меркель, цей закон є "зміною парадигми" у ставленні до робочої сили з третіх країн. Під час наради йшлося про те, яким чином забезпечити якомога ефективнішу і оперативну дію нового закону. "Наша економіка потребує цього", - зауважив Інґо Крамер. На його переконання, перешкодами не повинні стати довгі бюрократичні процедури та очікування місяцями на різні перевірки.

"Нам потрібні процедури, з яких буде чітко видно, що ми зацікавлені у тому, щоб люди до нас приїжджали", - зауважила Меркель, закликавши до "безперешкодної співпраці" між усіма залученими до цього процесу відомствами.

Зокрема, йдеться і про плани пришвидшити процес розгляду дозволів на в'їзд до країни для іноземців, що вже пообіцяв міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Серед намірів німецького зовнішньополітичного відомства - виділення більших ресурсів на розгляд документів на отримання німецьких віз та подальша цифровізація пов'язаних з трудової міграцією процедур. У результаті такі документи можуть бути опрацьовані у Німеччині, а не лише у німецьких дипломатичних установах за кордоном. Починаючи з 2021 року ці функції має виконувати спеціальне федеральне відомство.

Мова залишається великою проблемою

Процес визнання у ФРН професійно-технічної освіти, отриманої за кордоном, також має бути оптимізований. Оскільки таку освіту не завжди можна порівняти з німецькою, представники німецького бізнесу зі своїми освітніми центрами мають допомогти визначити кваліфікацію закордонних працівників.

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Мають бути створені мовні програми, оскільки брак знань німецької мови іноземними працівниками залишається великою проблемою. Від іноземців не вимагатиметься закінчити курс германістики в університеті, наголошує міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil). Але, за його словами, важливим буде володіти німецькою на тому рівні, щоб іноземні фахівці комфортно могли почуватися на роботі і у німецькому суспільстві.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) переконаний, що цим вимогам щодо мінімальних знань німецької мають відповідати і іноземні фахівці, яких наймають німецькі фірми, де робочою мовою є англійська.

Пілотні проєкти в Індії, В'єтнамі і Бразилії

Німецький уряд сподівається, що інформаційний онлайн-портал Make it in Germany з "гарячою лінією" та біржею праці у майбутньому використовуватиметься ще активніше і німецькі підприємства пропонуватимуть на ньому більше вакансій для закордонних працівників. Міністр праці ФРН Губертус Гайль очікує від німецького бізнесу інформації щодо того, у яких федеральних землях вони насамперед пропонуватимуть роботу для іноземців. "У такому разі ми усунемо відповідні бюрократичні перепони", - зауважив він.

Як повідомив Петер Альтмаєр, наразі реалізуються пілотні проєкти у Бразилії і В'єтнамі, де Федеральне агентство з праці тестує, яким чином можна залучити робочу силу, якої потребують зацікавлені німецькі підприємства. Досвід, отриманий в реалізації цих проектів, буде використаний надалі у державній стратегії з залучення кваліфікованої робочої сили.

Лише зниження бюрократії є недостатнім

Анґела Меркель зауважила, що, хоча ці заходи є "справді важливими", але для того, щоб Німеччина у третіх країнах розглядалася як відкрита та цікава з точки зору трудової міграції країна, вона повинна "запропонувати привабливі умови для праці та привабливе суспільне середовище".

Але цього якраз часто й бракує. Згідно з дослідженням, проведеним Фондом Бертельсманна та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Німеччина не становить особливого інтересу для іноземних вчених. Серед усіх 36-ти країн-членів ОЕСР Німеччина посіла у списку найбажаніших напрямків для міграції дванадцяте місце. Лідерами у цьому рейтингу є Австралія, Швеція та Швейцарія.

Культура гостинності

Причини цього є різними. Зарплати у Німеччині є нижчими, ніж в інших країнах ОЕСР. Якщо врахувати податки і рівень цін, то ФРН посідає з-поміж 36-ти членів організації 25-те місце. До того ж, зробити кар'єру в країні, маючи закордонну вищу або професійно-технічну освіту, є непростим завданням. У той час, як 77 відсотків людей, які народилися в Німеччині та які здобули тут вищу освіту, є висококваліфікованими працівниками, серед іноземців з вищою освітою, які приїхали до ФРН, ця частка становить лише близько 44 відсотки.

Вирішальну роль відіграє зрештою інтеграція в німецьке суспільство. "Якщо люди прагнуть тут залишитися, тоді важливим є те, щоб вони через певний час почувалися тут, як двома", - вважає глава Федерального об'єднання союзів німецьких роботодавців Інґо Крамер. Тому, на його думку, ФРН повинна демонструвати більш переконливу культуру гостинності. "І тут ми повинні стати кращими", - зауважив він.

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    Автор: Ксенія Сафронова


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Посилання в інтернеті

Портал Make it in Germany (Нім.)

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Symbolbild Fachkräftemangel (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Робота у ФРН: влада хоче залучити більше іноземних фахівців

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