Робота у ФРН: влада і бізнес прагнуть залучити більше іноземних фахівців

Впродовж останніх чотирьох років 430 тисяч біженців знайшли роботу в Німеччині. Серед них - понад 40 тисяч осіб, які паралельно отримують професійну освіту. Але цього недостатньо, щоб покрити дефіцит робочої сили на німецькому ринку праці. Згідно з опитуванням Федерального об'єднання торгово-промислових палат ФРН, для половини німецьких підприємств нестача кваліфікованих працівників є найбільшим ризиком для бізнесу.

І передумов для покращення ситуації поки що не спостерігається. Навпаки: найближчими роками очікується вихід на пенсію великої кількості працівників, що призведе до того, що у 2030 році в країні налічуватиметься близько шести мільйонів вакансій. Німецьким фірмам наразі бракує 250 тисяч фахівців робочих спеціальностей.

Єднання на найвищому рівні

Ця проблема є настільки масштабною, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у понеділок, 16 грудня, скликала у своєму відомстві нараду на найвищому рівні, присвячену дефіциту робочої сили. У ній, окрім міністрів і політиків з усіх федеральних земель ФРН, брали участь представники галузевих об'єднань підприємств, профспілок та Федерального агентства з праці.

Нарада у відомстві федерального канцлера ФРН, 16 грудня 2019 року

Так, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що новий закон про трудову міграцію до ФРН з третіх країн, який набуде чинності з 1 березня 2020 року, є важливим кроком в історії країни. За його словами, вперше за довгу історію усі в країні погодилися з тим, що ФРН потребує робочих рук з-за кордону і нині йдеться лише про те, яким чином можна її якомога краще організувати. Глава Федерального об'єднання союзів німецьких роботодавців (BDA) Інґо Крамер (Ingo Kramer) додав: "Такий консенсус бував рідко".

Зміна парадигми

Згідно з новим законом, кваліфікованим працівникам з-за меж ЄС буде спрощений доступ до німецького ринку праці. Як наголосила Анґела Меркель, цей закон є "зміною парадигми" у ставленні до робочої сили з третіх країн. Під час наради йшлося про те, яким чином забезпечити якомога ефективнішу і оперативну дію нового закону. "Наша економіка потребує цього", - зауважив Інґо Крамер. На його переконання, перешкодами не повинні стати довгі бюрократичні процедури та очікування місяцями на різні перевірки.

"Нам потрібні процедури, з яких буде чітко видно, що ми зацікавлені у тому, щоб люди до нас приїжджали", - зауважила Меркель, закликавши до "безперешкодної співпраці" між усіма залученими до цього процесу відомствами.

Зокрема, йдеться і про плани пришвидшити процес розгляду дозволів на в'їзд до країни для іноземців, що вже пообіцяв міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Серед намірів німецького зовнішньополітичного відомства - виділення більших ресурсів на розгляд документів на отримання німецьких віз та подальша цифровізація пов'язаних з трудової міграцією процедур. У результаті такі документи можуть бути опрацьовані у Німеччині, а не лише у німецьких дипломатичних установах за кордоном. Починаючи з 2021 року ці функції має виконувати спеціальне федеральне відомство.

Мова залишається великою проблемою

Процес визнання у ФРН професійно-технічної освіти, отриманої за кордоном, також має бути оптимізований. Оскільки таку освіту не завжди можна порівняти з німецькою, представники німецького бізнесу зі своїми освітніми центрами мають допомогти визначити кваліфікацію закордонних працівників.

Мають бути створені мовні програми, оскільки брак знань німецької мови іноземними працівниками залишається великою проблемою. Від іноземців не вимагатиметься закінчити курс германістики в університеті, наголошує міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil). Але, за його словами, важливим буде володіти німецькою на тому рівні, щоб іноземні фахівці комфортно могли почуватися на роботі і у німецькому суспільстві.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) переконаний, що цим вимогам щодо мінімальних знань німецької мають відповідати і іноземні фахівці, яких наймають німецькі фірми, де робочою мовою є англійська.

Пілотні проєкти в Індії, В'єтнамі і Бразилії

Німецький уряд сподівається, що інформаційний онлайн-портал Make it in Germany з "гарячою лінією" та біржею праці у майбутньому використовуватиметься ще активніше і німецькі підприємства пропонуватимуть на ньому більше вакансій для закордонних працівників. Міністр праці ФРН Губертус Гайль очікує від німецького бізнесу інформації щодо того, у яких федеральних землях вони насамперед пропонуватимуть роботу для іноземців. "У такому разі ми усунемо відповідні бюрократичні перепони", - зауважив він.

Як повідомив Петер Альтмаєр, наразі реалізуються пілотні проєкти у Бразилії і В'єтнамі, де Федеральне агентство з праці тестує, яким чином можна залучити робочу силу, якої потребують зацікавлені німецькі підприємства. Досвід, отриманий в реалізації цих проектів, буде використаний надалі у державній стратегії з залучення кваліфікованої робочої сили.

Лише зниження бюрократії є недостатнім

Анґела Меркель зауважила, що, хоча ці заходи є "справді важливими", але для того, щоб Німеччина у третіх країнах розглядалася як відкрита та цікава з точки зору трудової міграції країна, вона повинна "запропонувати привабливі умови для праці та привабливе суспільне середовище".

Але цього якраз часто й бракує. Згідно з дослідженням, проведеним Фондом Бертельсманна та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Німеччина не становить особливого інтересу для іноземних вчених. Серед усіх 36-ти країн-членів ОЕСР Німеччина посіла у списку найбажаніших напрямків для міграції дванадцяте місце. Лідерами у цьому рейтингу є Австралія, Швеція та Швейцарія.

Культура гостинності

Причини цього є різними. Зарплати у Німеччині є нижчими, ніж в інших країнах ОЕСР. Якщо врахувати податки і рівень цін, то ФРН посідає з-поміж 36-ти членів організації 25-те місце. До того ж, зробити кар'єру в країні, маючи закордонну вищу або професійно-технічну освіту, є непростим завданням. У той час, як 77 відсотків людей, які народилися в Німеччині та які здобули тут вищу освіту, є висококваліфікованими працівниками, серед іноземців з вищою освітою, які приїхали до ФРН, ця частка становить лише близько 44 відсотки.

Вирішальну роль відіграє зрештою інтеграція в німецьке суспільство. "Якщо люди прагнуть тут залишитися, тоді важливим є те, щоб вони через певний час почувалися тут, як двома", - вважає глава Федерального об'єднання союзів німецьких роботодавців Інґо Крамер. Тому, на його думку, ФРН повинна демонструвати більш переконливу культуру гостинності. "І тут ми повинні стати кращими", - зауважив він.

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