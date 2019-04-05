 Робота КПВВ ″Майорське″ призупинена, там знайшли міну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

Робота КПВВ "Майорське" призупинена, там знайшли міну

На КПВВ "Майорське" знайшли нерозірвану міну, через це тимчасово припинили пропуск людей.

КПВВ Майорське закрили, там знайшли нерозірвану міну

КПВВ "Майорське" закрили, там знайшли нерозірвану міну

У неділю, 21 липня, тимчасово припинений пропуск людей на КПВВ "Майорське", поруч з ним знайшли нерозірвану міну, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Близько 12.10 групою розмінування ДСНС, за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорське неподалік від узбіччя дороги, виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну", - йдеться у повідомленні. Голова ДПСУ за погодженням з командувачем об'єднаних сил ухвалив рішення про тимчасове припинення пропуску людей через лінію розмежування. 

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"Цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в безпечне місце. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи з вилучення вибухонебезпечного предмета", - додали у відомстві. Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції об'єднаних сил функціонують у штатному режимі, поінформували прикордонники.

Раніше, о 6 ранку за київським часом у неділю, 21 липня, Держприкордонслужба вже призупиняла роботу КПВВ "Майорське" через анонімне повідомлення про замінування. Пізніше, о 9:35 ранку пропуск людей відновили і заявили, що не виявили вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у них змагаються 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. 

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