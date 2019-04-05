Робота КПВВ "Майорське" призупинена, там знайшли міну

У неділю, 21 липня, тимчасово припинений пропуск людей на КПВВ "Майорське", поруч з ним знайшли нерозірвану міну, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Близько 12.10 групою розмінування ДСНС, за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорське неподалік від узбіччя дороги, виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну", - йдеться у повідомленні. Голова ДПСУ за погодженням з командувачем об'єднаних сил ухвалив рішення про тимчасове припинення пропуску людей через лінію розмежування.

"Цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в безпечне місце. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи з вилучення вибухонебезпечного предмета", - додали у відомстві. Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції об'єднаних сил функціонують у штатному режимі, поінформували прикордонники.

Раніше, о 6 ранку за київським часом у неділю, 21 липня, Держприкордонслужба вже призупиняла роботу КПВВ "Майорське" через анонімне повідомлення про замінування. Пізніше, о 9:35 ранку пропуск людей відновили і заявили, що не виявили вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у них змагаються 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.