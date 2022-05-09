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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робота в Німеччині".
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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?
Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.