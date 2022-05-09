Робота в Німеччині

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021)

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?