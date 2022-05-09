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Робота в Німеччині

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робота в Німеччині".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці

Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці 03.05.2022

Українські біженці, що втекли від війни до Німеччини, мають вільний доступ до ринку праці країни. Знайти роботу без знання мови не завжди просто. Та компанії часто йдуть назустріч та допомагають українцям.
Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео)

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (відео) 27.04.2022

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.
Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022)

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022) 26.04.2022

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.

Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу

Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу 02.04.2022

Німеччина переживає нині найбільший наплив біженців із 2015 року. Експерти попереджають про можливі проблеми з освітою та інтеграцією на ринку праці.
Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022)

Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022) 17.03.2022

Дедалі більше українців тікають від війни до Німеччини. Що варто знати, приїжджаючи до ФРН? Як реєструватися, отримати житло і фінансову допомогу? Пояснення DW.

Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати

Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати 27.10.2021

Гострий дефіцит водіїв вантажівок уже призвів до кризи постачань у Великобританії. Експерти попереджають, що подібні проблеми незабаром чекають і на Німеччину. Поки що надія на Східну Європу.
Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео) 27.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021) 26.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?

Дефіцит далекобійників у Німеччині (25.10.2021) 25.10.2021

У Німеччині дедалі менше людей стають далекобійниками. Нині бракує приблизно 80 тисяч водіїв вантажівок. Чому так відбувається і які умови праці у німецьких водіїв?

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині?

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині? 29.07.2021

Англійська мова - найпоширеніша іноземна мова в Німеччині. Але чи легко знайти тут роботу іноземцю, який володіє тільки англійською? Є приводи для легкого оптимізму.
Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео)

Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео) 23.06.2021

Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. DW поспілкувалась із кількома з них. Це молоді люди, які не згодні працювати в умовах української медичної системи. І питання, схоже, не лише у грошах.
BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі

BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі 17.05.2021

За допомогою каналу в соціальній мережі Instagram Федеральна розвідувальна служба Німеччини має намір шукати кадри серед молоді.
Німці обговорюють зарплату: без табу про табу

Німці обговорюють зарплату: без табу про табу 27.04.2021

Про зарплату зі сторонніми німці не говорять? Де там! Молоде покоління працівників і далі ламає стереотипи.

Заробітчани-раби: як не потрапити на гачок шахраїв (27.04.2021) 27.04.2021

Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.
Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні: поради німецького експерта

Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні: поради німецького експерта 24.03.2021

Ви подали заявку на вакансію мрії, добре проявили себе на співбесіді, а компанія надала перевагу іншому кандидатові. Не впадайте у відчай, ще не все втрачено!
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