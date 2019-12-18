Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео)

Німеччина спрощує працевлаштування для іноземців з країн, які не входять в Євросоюз. Відповідний закон набере чинності вже цієї весни - з 1 березня 2020 року. Це відкриває ринок праці не лише для висококваліфікованих працівників з вищою освітою, але й для представників робітничих професій. Шукачам роботи дозволяється приїхати до Німеччини на пів року. Але не по "безвізу". Біометричний паспорт і безвізовий режим між Україною і ЄС не дають права на роботу. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН? Дивіться у відео DW: