Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео)

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?
Німеччина спрощує працевлаштування для іноземців з країн, які не входять в Євросоюз. Відповідний закон набере чинності вже цієї весни - з 1 березня 2020 року. Це відкриває ринок праці не лише для висококваліфікованих працівників з вищою освітою, але й для представників робітничих професій. Шукачам роботи дозволяється приїхати до Німеччини на пів року. Але не по "безвізу". Біометричний паспорт і безвізовий режим між Україною і ЄС не дають права на роботу. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН? Дивіться у відео DW:
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Дефіцит робочих рук у Німеччині є вкрай високим і має тенденцію до погіршення, тому влада разом з бізнесом і профспілками намагаються знайти вихід із ситуації. Що зміниться вже найближчим часом? (17.12.2019)
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