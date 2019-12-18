 Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2019

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Політика й суспільство

Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео)

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?

Symbolbild Fachkräftemangel (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

У Німеччині - нестача робочої сили, тому Анґела Меркель запрошує працівників з-за меж ЄС

Німеччина спрощує працевлаштування для іноземців з країн, які не входять в Євросоюз. Відповідний закон набере чинності вже цієї весни - з 1 березня 2020 року. Це відкриває ринок праці не лише для висококваліфікованих працівників з вищою освітою, але й для представників робітничих професій. Шукачам роботи дозволяється приїхати до Німеччини на пів року. Але не по "безвізу". Біометричний паспорт і безвізовий режим між Україною і ЄС не дають права на роботу. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН? Дивіться у відео DW:

 

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