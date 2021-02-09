Мюллер не доповідатиме у Конгресі щодо розслідування зв'язків Трампа з Росією

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що його доповідь щодо розслідування про ймовірні зв'язки команди Дональда Трампа з Москвою "говорить сама за себе" і він не буде виступати з цього приводу в Конгресі США.