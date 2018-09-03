 РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів

Рада національної безпеки і оборони України вирішила посилити військово-морську присутність в Азовському морі, а також підтримати пропозицію Порошенка щодо неподовження договору з РФ на наступні 10 років.

Коса Чушка

Коса Чушка у північній частині Керченської протоки

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України у четвер, 6 вересня, затвердила комплекс заході для захисту національних інтересів України в південних регіонах, акваторіях Азовського та Чорного морів. Зокрема, ідеться про посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угруповання Військово-Морських сил Збройних сил України, розвиток інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо. Уряд має ухвалити Морську доктрину України та вдосконалити законодавство. На потреби нацбезпеки буде спрямовано понад 5 відсотків ВВП України. 

Під час засідання РНБО також підтримала пропозицію президента України припинити дію договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією на наступні 10 років.

Окрім того, уряд має відпрацювати спільну позицію України з міжнародними партнерами з протидії техногенній катастрофі, яка поширюється на окупованій території північного Криму. Також планується протидяти її поширенню на південну частину материкової України. Раніше на засіданні президент України Петро Порошенко заявив про необхідність утворити міжнародну комісію та зупинити екологічну катастрофу, яка безпосередньо впливає на Україну.

Нагадаємо, що ще з 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати в соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який покрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Крім того, листя на деревах жовтіє і передчасно обпадає. Дехто з мешканців міста повідомляє про висип і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня влада анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу місцевого хімзаводу в Армянську.

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