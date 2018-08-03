 РНБО повідомила про успішне випробування української крилатої ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

РНБО повідомила про успішне випробування української крилатої ракети

Українська крилата ракета здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Секретар РНБО Олександр Турчинов (архівне фото)

Секретар РНБО Олександр Турчинов (архівне фото)

Черговий етап випробувань української крилатої ракети відбувся у п'ятницю, 17 серпня, на півдні Одеської області, повідомила прес-служба Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). У повідомленні зазначається, що ракета повністю виконала заплановану програму і здатна забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя.

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"Сьогодні під час важливого етапу льотних випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму", - запевнив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він додав, що ракета точно вразила морську ціль на відстані 100 кілометрів.

Секретар РНБО України підкреслив, що ракети цього класу - це потужна високоточна зброя, "здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі". За його словами, зазначені ракети можуть вражати ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби - навіть у портах їхнього базування.

Раніше РНБО повідомляла, що у 2018-му році заплановано збільшення фінансування держоборонзамовлення до рівня 21,3 мільярда гривень.

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