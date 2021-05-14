РНБО перевірить дані про 134 громадян України, на яких накладені санкції США

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) перевірить дані громадян України, проти яких Сполучені Штати завпровадили санкції. За її підсумками, РНБО ухвалить відповідні рішення в разі потреби, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у п'ятницю, 4 червня.

За його словами, президент України Володимир Зеленський доручив РНБО з'ясувати, хто з громадян України перебуває під санкціями США, що це за громадяни, і на якій підставі на них наклали обмеження.

"У США є кілька інституцій, які впроваджують безпосередньо санкції стосовно громадян інших країн, одна з них - це міністерство фінансів", - заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО. За його словами, за даними міністерства фінансів США, йдеться про 130 громадян України, дані про кожного з цих громадян були офіційно отриманні від українського посольства у Вашингтоні".

Міністерство внутрішніх справ України також перевіряє, коли саме громадяни зі списку отримали громадянство України та на яких підставах, сказав він.

"Крім того, є окремий список, де є ще певна кількість наших громадян, а саме чотири, які (...) отримали санкції від державного департаменту. Загалом на сьогодні під санкціями США перебувають 134 громадянина України", - розповів Данілов.

"Ми дали доручення Службі безпеки України, Кабінету міністрів України, Службі зовнішньої розвідки щодо кожного громадянина перевірити всю відповідну інформацію, на підставі чого проти них було застосовано санкції від США, для ухвалення відповідних рішень у разі потреби на засіданнях РНБО", - додав він.

На РНБО також обговорили питання інтеграції України в НАТО

Рада національної безпеки і оборони України у таємному режимі розглядала питання поглиблення інтеграції України в Північноатлантичний альянс (НАТО) та ухвалила низку рішень, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Друге питання на порядку денному було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору (...) Питання розглядали таємно, ухвалено всі відповідні рішення, рішення ухвалювали одноголосно", - розповів Данілов.

Перше питання, за його словами, стосувалося безпеки на адміністративній межі з окупованою Росією АР Крим, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.

"Питання розглядали в режимі "таємно". Йдеться про доручення президента, яке він дав 27 квітня, перебуваючи в Херсоні, опрацювати, зробити додаткові ситуації щодо гарантування безпеки саме на цих територіях (...) Питання ухвалено одноголосно", - розповів секретар РНБО.

Третє питання стосувалося затвердженого звіту про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Данілов: Усі "злодії в законі" залишили Україну

Олексій Данілов також заявив, що усі "злодії в законі" залишили Україну після впровадження санкцій проти представників організованої злочинності, проте на території країни залишається ще частина кримінальних авторитетів.

За його словами, РНБО отримали звіти про виконання міністерством внутрішніх справ своїх рішень. Данілов показав звіт поліції, згідно з яким на початку року в Україні перебували 34 "злодії в законі".

"На сьогодні в нас таких людей є нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця під цими атрибутами в нашій країні немає", - стверджує секретар РНБО.

За його словами, в Україні на початку 2021 року було також 111 "кримінальних авторитетів". "Залишилося 42, стосовно яких сьогодні триває процедура видворення з нашої країни, 36 уже відбули за місцем свого побажання і 33 перебувають під слідством", - сказав Данілов.

Він наголосив, що до санкційного списку не потрапила "жодна випадкова людина". Їх перевіряють в Україні і за кордоном. Данілов додав, що до цих списків потрапляють люди, що "скоїли певні злочини".

Виселення з державних дач

Олексій Данілов також повідомив, що у Конча-Заспі та Пущі-Водиці розпочався процес виселення осіб, які мешкають на державних дачах. Ідеться про виконання протокольного рішення від 14 травня 2021 року про необхідність урегулювання питання використання об'єктів державної власності. "На сьогодні ми отримали перший звіт із цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб наразі перебувають у процедурі виселення", - розповів Данілов.

Він також оголосив список тих, хто перебуває в процесі виселення. Серед них - ексгенпрокурор Святослав Піскун, ексміністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, колишній міністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній віцепрем'єр-міністр Іван Васюник, ексміністр вугільної промисловості України Віктор Тополов, колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко та інші.